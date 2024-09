Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza pare siano una coppia più che collaudata. Malgrado le malelingue, le quali non fanno altro che insinuare che i due presto si lasceranno e torneranno a Uomini e Donne a creare dinamiche nel parterre, i due continuano a mostrarsi più affiatati che mai. In queste ore, poi, sono stati affrontati anche dei temi piuttosto seri, come ad esempio il matrimonio. Ecco cosa è emerso.

Le allusioni di Roberta e Alessandro sul matrimonio

Nozze in arrivo per Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza? Dopo i rumor inerenti una possibile gravidanza in atto per la donna, adesso sta circolando la notizia di un possibile matrimonio in arrivo per i due. In questa circostanza, però, il rumor è stato diffuso dai diretti interessati mediante i loro account social. Questo fine settimana è stato lavorativo per Alessandro che, in qualità di fioraio, ha dovuto organizzare diversi matrimoni.

Roberta ha deciso di seguire il suo fidanzato nel suo lavoro, sta di fatto che anche lei è andata in giro per location e, soprattutto, Chiese. A tal proposito, la Di Padua ha fatto delle allusioni ad un possibile matrimonio in arrivo con Alessandro. La donna ha ammesso che il suo compagno l’abbia portata in diverse Chiese, e anche presso diverse location dove sono stati organizzati dei riti civili.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La Di Padua va con i piedi di piombo, ma gatta di cova?

Ebbene, la donna ha ammesso di essere rimasta piacevolmente colpita da quanto visto, e a lei si è accodato anche Alessandro, il quale ha svelato di avere una gran voglia di matrimonio. Dinanzi queste parole, poi, Roberta ha sorriso ed ha rivelato di volerci andare piano e di fare una cosa alla volta.

Entrambi, però, sono apparsi davvero felici e raggianti, quasi come se la magia del matrimonio che hanno respirato nell’aria durante questo fine settimana li avesse travolti. In ogni caso, i due non hanno mai negato di avere intenzioni serie, sta di fatto che desiderano anche un figlio. Per tale ragione, a breve potremmo ricevere qualche lieta novella.