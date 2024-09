Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 14 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 14 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Attenzione, Ariete! Pur in un contesto di significativo riscatto, potreste incontrare qualche ostacolo in questo fine settimana. Sarebbe prudente fare un po’ di attenzione, dato che potrebbero insorgere situazioni di contrasto o possibili ritardi. Tengo a sottolineare l’importanza di prendersi cura costantemente del proprio corpo e del proprio benessere fisico.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, direi: “Attenzione Toro, l’Astro della Luna suggerisce un terremoto nelle tue abitudini. Riscontriamo in te una forte spinta a esprimere il tuo pensiero in maniera diretta. E’ una delle belle peculiarità dei Nati sotto il segno del Toro, questo rifiuto di vivere dietro a un sipario di falsità. Sei sincero e questo potrebbe aver portato alla luce delle menzogne nella tua vita recentemente. Hai scoperto che qualcuno non era stato onesto con te. In questo momento, sembra che la forza del tuo cuore stia sopravanzando quella della tua mente.”

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, potresti riscontrare un certo turbamento nel tuo periodo attuale segnato da un mutamento di responsabilità e nuovi compiti. Riguardo a queste situazioni, ho già fornito qualche spiegazione nel mio ultimo libro dedicato al 2024. Ti invito a consultare nuovamente le mie previsioni per i mesi estivi – giugno, luglio e agosto – in quanto segnalavo l’imminenza di tali cambiamenti. Potresti avvertire un senso di disagio dovuto all’attuale posizione di Mercurio, che risulta essere in aspetto dissonante. Questo può rendere complicate da gestire tali trasformazioni. Tuttavia, non perderti d’animo, perché ricorda sempre che per ogni porta che si chiude, ce n’è un’altra che si apre. Le opportunità non tarderanno a presentarsi, ti assicuro!

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, siete potenzialmente sull’onda di alcuni forti conflitti in questi tempi. Ricordatevi sempre che Marte può causare nervosismo, e le vostre parole potrebbero essere sfruttate come armi da altri. Mantenete la calma e sangue freddo. State lottando con sentimenti di ansia e cercate sicurezza materiale. Momentaneamente, il vostro focus è sul campo lavorativo, in cerca di garanzie. L’amore, può aspettare un po’, sebbene recentemente possa aver portato in superficie alcuni problemi.

Oroscopo del Leone

Come Paolo Fox, posso dire che questo fine settimana, caratterizzato da particolari astralità, invita ad una certa cautela, specialmente nella fretta di prendere decisioni. L’influenza avversa della Luna può generare mutamenti nelle vostre percezioni, potendo causare una leggera stanchezza aggiuntiva. Dovreste avere una particolare attenzione nel pianificare i lunghi spostamenti. Inoltre, ritengo importante sottolineare la necessità di evitare situazioni di stress eccessivo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, come astrologo ti dico che Mercurio nel tuo segno indica un periodo impegnativo con molte mansioni da gestire e projetto da concretizzare. Desidero per te che accanto possa esserci l’anima gemella poiché, in momenti del genere, avere un amore al proprio fianco può rendere tutto più leggero e glorioso.

Oroscopo della Bilancia

Per la Bilancia si prospettano nuove entusiasmanti opportunità, con Venere e Giove che supportano positivamente. Tuttavia, lasciarsi sopraffare da insicurezze, timori e dubbi potrebbe risultare in un atteggiamento dannoso. Dunque, è il momento giusto per chiudere un capitolo e virare verso nuovi orizzonti.

Oroscopo dello Scorpione

Se sei del segno dello Scorpione, potrebbero esserci importanti chiusure in tema di affari immobiliari, contratti di locazione e compravendite entro la fine del mese. Da un punto di vista astrologico, questo fine settimana potrebbe risultare un po’ gravoso: abbiamo un insolito influsso lunare. Quindi vi consiglio di prevenire eventuali disagi evitando sforzi eccessivi.

Oroscopo del Sagittario

Sotto l’influenza dell’opposizione di Giove, Sagittario, sei in un periodo più riflessivo che proattivo. Tuttavia, coloro che si sono già mossi, forse a causa di un contratto o un impegno di sorta, non possono arretrare adesso, nonostante stiano sentendo uno stress fisico significativo. Nel settore affettivo, presta attenzione: l’amore chiede cure e dedizione extra in questo momento.

Oroscopo del Capricorno

Per voi Capricorno, le questioni affettive assumeranno un ruolo preponderante a partire dal 23 di questo mese; già dal 17, invece, potrete guardare al vostro ambito lavorativo con un ottimismo rinnovato. Non mancheranno riconoscimenti ed idee brillanti, grazie al supporto benefico di Mercurio.

Oroscopo dell’Acquario

Cari Acquari, potreste riscontrare un cambio d’umore se qualcuno vuole costringervi ad agire contro la vostra volontà. Ecco perché è fondamentale, durante questo fine settimana, fare molta attenzione a mantenere la calma e a non farvi sopraffare dalla rabbia.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, l’opposizione di Mercurio non restringe il tuo campo di manovra. Tuttavia, potrebbe aumentare la tua tendenza ad essere notevolmente severo e facilmente irritabile. Sarà opportuno avvolgersi con l’affetto di chi ti vuole sinceramente bene, per prevenire discussioni e controversie non necessarie.

