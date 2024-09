Dopo la messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, che peraltro è stata molto seguita dal pubblico da casa, Maika Randazzo ha pubblicato un commento contro una delle coppie in gioco quest’anno. Le sue parole non sono affatto piaciute a molti utenti del web, sta di fatto che si è scatenato il caos, che ha spinto la giovane a doversi difendere.

Maika contro Titty e Antonio di Temptation Island

Maika Randazzo, così come tanti altri ex protagonisti di Temptation Island, hanno guardato il reality show nella puntata di esordio. Alcuni hanno anche fatto dei commenti in merito alle dinamiche che sono accadute. Ebbene, tra queste persone c’è stata anche Maika, la quale ha espresso un parere discordante nei riguardi di una coppia, precisamente quella formata da Titty e Antonio.

Secondo il punto di vista della giovane, i due hanno capito bene quali siano le cose che destano clamore e interesse all’interno del programma, pertanto, si sarebbero studiati un po’ un copione da mettere in atto. In particolar modo, starebbero cercando di imitare un po’ Lino e Alessia della scorsa edizione, che sicuramente sono stati tra le coppie più discusse della trasmissione. Questo parere, però, ha scatenato un putiferio in men che non si dica.

Bufera contro Maika dopo Temptation Island, interviene lei

Maika, infatti, ha raccontato di essere stata attaccata su tutti i fronti. I primi a scagliarsi contro di lei sono stati i fan di Alessia Pascarella, i quali hanno ritenuto che le parole di Maika fossero delle stoccate contro la ragazza. A seguire, poi, anche i fan di Titty hanno iniziato a inondare di insulti e di messaggi dispregiativi la Randazzo, al punto da spingerla ad intervenire sui social.

Mediante una Instagram Storie, infatti, la giovane ha scritto di aver espresso semplicemente la sua opinione, che peraltro sembra essere la stessa di tanti altri telespettatori del programma. Inoltre, a dirla tutta, Maika ha anche ammesso di essere andata in difesa di Alessia, asserendo che Titty stesse facendo di tutto per imitarla quindi molti insulti sono stati decisamente infondati. In ogni caso, la Randazzo ha chiarito di non essere scalfita dalle accuse, in quanto continuerà ad esprimere la sua opinione senza curarsi di niente e di nessuno.