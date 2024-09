Il Grande Fratello sta per ricominciare con una nuova edizione. In questi giorni sono stati svelati i concorrenti, che saranno sia Vip sia Nip, anche se Alfonso Signorini ci ha tenuto a ribadire di non voler conservare questa distinzione, ma di trattare tutti allo stesso modo. Proprio parlando del conduttore, in queste ore un ex autore del reality show ha detto delle cose piuttosto pesanti su di lui, rivelando anche dei retroscena inediti.

L’affondo ad Alfonso Signorin dell’ex autore del GF

Tutto è pronto per la partenza di questa nuova edizione del Grande Fratello. Sull’ultimo numero del magazine Chi, Alfonso Signorini ha parlato della nuova edizione ed ha ammesso di voler riportare in auge la leggerezza e il divertimento che si è respirato durante le precedenti edizioni, come quella in cui trionfò Tommaso Zorzi, cosa che nelle ultime non si è verificata.

Ebbene, dinanzi queste parole, ha deciso di intervenire un ex autore del programma, il quale ci è andato giù in maniera piuttosto pesante contro il conduttore. La persona in questione è Gabriele Parpiglia, il quale ha lavorato ad alcune edizione del GF come autore, tra cui proprio quella sopracitata. Ebbene, a tal riguardo, il protagonista ha accusato Alfonso di non avere stile e di non essere stato in grado di riportare in onda quel clima sereno e tranquillo che c’era quando, invece, lui era tra gli autori.

Il retroscena sugli incontri tra Signorini e i concorrenti del GF

Come se non bastasse, poi, Parpiglia ha svelato anche alcuni retroscena che riguardano Signorini e i colloqui con i vari concorrenti del Grande Fratello. Alfonso ha svelato di non essere lui a scegliere il cast, anche se la sua parola ha chiaramente un peso nella fase decisionale finale. A tal riguardo, l’ex autore del programma ha rivelato che, durante alcuni colloqui, Signorini fosse solito idolatrare alcuni concorrenti prima della partenza del programma per fomentarli, dicendo loro una serie di “ca**ate enormi“.

In particolare, ad alcuni chiedeva di “svoltare il GF“, ad altri diceva di adorarli e di reputarli dei miti, mentre ad altri ancora prometteva che, anche dopo il reality show, avrebbero continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Insomma, tutte cose che secondo Parpiglia sarebbero delle stupidaggini. Al momento Signorini non ha replicato. Non resta che attendere per vedere se lo farà.