X Factor torna con la sua diciottesima edizione, portando una serie di significative innovazioni. L’edizione 2024 del celebre talent show, disponibile su Sky Uno, segna un punto di svolta nel processo di selezione dei concorrenti grazie all’introduzione dell’X Pass. Questo privilegio speciale, che i giudici possono assegnare, offre ad alcuni potenziali partecipanti la possibilità di progredire nel concorso anche in mancanza del totale consenso della giuria.

Ma le innovazioni non finiscono qui: per la prima volta la finale del talent show si svolgerà in un luogo pubblico, la Piazza del Plebiscito a Napoli. L’edizione 2024 è destinata a rinfrescare una formula vincente, alimentando l’entusiasmo dei telespettatori. Ma cosa comporterà esattamente l’X Pass e come cambierà le dinamiche del programma?

Cos’è l’X Pass di X Factor 2024?

Da quest’anno in avanti, i concorrenti potranno superare le Audizioni anche senza il pieno accordo dei giudici. In alcuni casi, un solo sì potrebbe essere sufficiente per accedere alla successiva fase di selezione. Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, i giudici di quest’anno, avranno la capacità di assegnare un unico X Pass a ciascuno – un bonus che consente un passaggio diretto al loro personale Bootcamp, dove formano una squadra di 11 membri. Dopo la fase del Bootcamp, nota per la sfida delle sedie, in cui ogni giudice può avere solo quattro sedie, i concorrenti dovranno affrontare un numero crescente di sostituzioni. A seguire, le Home Visit segnano la selezione dei 12 finalisti (3 per squadra) per il Live Show.

La programmazione di X Factor 2024

Con una nuova conduzione, affidata a Giorgia, X Factor 2024 andrà in onda su Sky Uno tutte le prime serate dei giovedì, a partire dal 12 settembre fino al 5 dicembre: