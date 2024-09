Tra i protagonisti di questa edizione di Temptation Island c’è qualcuno di popolare. Questa è una cosa alquanto tipica, sta di fatto che spesso per il reality show si pesca da altri programmi, come ad esempio Uomini e Donne o altro. In questo caso, però, al centro dell’attenzione c’è una delle fidanzate, la quale è nota per aver preso parte ad un concorso di bellezza. Ecco chi è, e cosa è emerso.

Ecco chi è la concorrente di Temptation Island “famosa” e dove l’abbiamo vista

Sette sono le coppie di fidanzati e fidanzate che hanno deciso di mettersi in gioco a Temptation Island. Tra di loro c’è una ragazza che, in realtà, ha un pregresso nel mondo della televisione. La persona in questione è Giulia Duranti, fidanzata di Mirco.

La ragazza ha già partecipato ad un altro programma televisivo un po’ di tempo fa, ovvero, Miss Italia. In particolar modo, Giulia è riuscita a piazzarsi tra le prime 187 pre finaliste del programma incentrato sulla bellezza, ma non solo. Un titolo è riuscita comunque a guadagnarselo. Quando aveva 25 anni, infatti, si è classificata al primo posto a Miss Sorriso Toscana 2019.

Come va tra Mirco e Giulia a Temptation Island

Adesso Giulia ha 30 anni ed è fidanzata con Mirco da 9. I due di recente hanno preso la decisione di andare a convivere, tuttavia, questa non sembra essere stata una scelta saggia. Da quel momento in poi, infatti, i due hanno cominciato ad avere delle forti discussioni, che li hanno portati spesso ad allontanarsi, fino ad arrivare addirittura al punto di separarsi.

Nel video di presentazione, Giulia ha ammesso che Mirco spesso l’ha anche cacciata da casa. Ad ogni modo, al momento i due non si sono messi ancora in gioco come altri, sta di fatto che si è parlato di meno della loro storia durante la puntata di ieri di Temptation Island. Non resta che attendere le prossime per vedere cosa succederà tra di loro.