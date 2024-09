Mancano poche ore alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island e lo staff ha deciso di deliziare i telespettatori con alcuni video spoiler di quello che andrà in onda questa sera, martedì 10 settembre,. Stando a quanto emerso sembra che parecchie coppie entreranno già nel vivo di questa esperienza, come anticipato anche da Filippo Bisciglia.. Ecco che cosa è emerso.

Fidanzate scioccate a Temptation Island nella puntata di stasera: le critiche del web

Lo staff di Temptation Island ha fatto qualche spoiler in merito a quello che andrà in onda questa sera durante la prima puntata del reality show. In un primo filmato si vedono le sette ragazze nel pinnettu e, ben tre di loro, rimarranno particolarmente spiazzare da un filmato che vedranno. Tre fidanzati, infatti, pare abbiano commesso qualcosa di troppo.

Ad ogni modo, la reazione delle fidanzate è sembrata un po’ eccessiva agli utenti del web. Le ragazze, infatti, si sono lasciate andare a frasi ed espressioni estremamente scioccate che, secondo molti, sono apparse decisamente forzate. In tanti, infatti, hanno commentato al di sotto del video in questione accusando le protagoniste di recitare e di fingersi così stupite solamente per generare un po’ di pathos e sgomento.

Spoiler Temptation Island: fidanzato vicino al bacio e delusioni

Successivamente, poi, in un secondo video si vede Anna che, sempre all’interno di un pinnettu, sbraita contro il suo fidanzato Alfred invitandolo a baciare la tentatrice con cui, molto probabilmente, ha trovato una certa affinità. Anche questa clip ha generato particolare sgomento, in quanto in tanti sono rimasti stupiti del fatto che, già alla prima puntata, qualche fidanzato si sia trovato nella posizione di baciare quasi una delle tentatrici.

Infine, nell’ultimo filmato mostrato si vede Alfonso, fidanzato di Federica, in preda al panico dopo aver preso visione di un filmato inerente la sua fidanzata. I suoi compagni d’avventura provano a rassicurarlo invitandolo a non dare peso ad alcune dichiarazioni fatte dai tentatori vicini alla sua fidanzata. Le parole dei ragazzi, però, non sembrano alleviare il malessere del napoletano che, infatti, continua a mostrarsi furioso e indignato. Anche Federica in seguito è scoppiata in lacrime dicendo di non farcela. Cosa sarà successo? Insomma, se questi sono i presupposti, pare proprio che anche questa edizione di Temptation Island sarà decisamente scoppiettante e piena di colpi di scena. Non resta che attendere ancora qualche ora per scoprire tutto.