Dopo il commento delle ex fidanzate di Temptation Island, anche Carlo Marini ha deciso di svelare cosa pensa della salita sul trono di UeD di Martina De Ioannon. Ricordiamo che tra i due era sorto un flirt durante la loro partecipazione al reality show. Dopo poco tempo, però, le cose sono cambiate e, stando a quanto rivelato da Carlo, pare che una delle cause possa essere individuata proprio in Uomini e Donne.

Ecco cosa pensa Carlo Marini di Martina De Ioannon sul trono di UeD

Nel corso di una diretta Instagram fatta insieme a Simone Dell’Agnello, Carlo Marini ha risposto a bruciapelo ad un po’ di domande degli utenti del web. In tanti, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di chiedere al ragazzo di svelare cosa pensasse della salita sul trono di UeD di Martina. Il giovane, in un primo momento, ha provato ad essere vago. Successivamente, però, ha ammesso di voler essere chiaro e onesto con i suoi fan, pertanto, ha rivelato i suoi pensieri.

Carlo ha esordito dicendo di essere una persona molto riservata, che non ama esternare troppo quello che sente dentro, specie mediante i social. In ogni caso, dato che la questione è diventata virale, ha voluto mettere un punto a tutta la faccenda. A tal proposito, Carlo ha spiegato che lui e Martina hanno provato a frequentarsi fuori da Temptation Island. Entrambi, però, vivevano in una bolla, pertanto, non sapevano cosa sarebbe successo tra di loro fuori da essa. Marini ha ammesso di aver vissuto la frequentazione con la De Ioannon mettendoci tutto se stesso, ma le cose purtroppo non hanno funzionato. Successivamente, poi, ha lanciato qualche stoccata. Nel dettaglio, ha detto che “sono state fatte delle scelte”. Qualcuno ha scelto altro, e per lui va bene così.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Carlo ci è rimasto male? Cosa non farà mai

Queste parole sono state lette da molti come una velata frecciatina a Martina. Nello specifico, sembrerebbe che la De Ioannon abbia allentato le cose tra di loro proprio in vista del suo approdo a Uomini e Donne. La giovane avrebbe scelto la strada della televisione rispetto a quella che l’avrebbe portata ad approfondire la conoscenza di Carlo.

In ogni caso, Marini al momento è sereno, sta di fatto che ha aggiunto di legarsi difficilmente alle persone, questo accade solamente nel momento in cui esse gli lasciano un qualcosa di importante. Attualmente, nella vita del giovane non c’è assolutamente nessuno, e non c’è neppure rancore. Dalla sua bocca, infatti, non usciranno mai parole cattive nei riguardi di qualcuno, tanto meno di Martina.