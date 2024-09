Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 2 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 2 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, abbiamo recentemente discusso riguardo Venus in opposizione che simbolizza un periodo di calma nell’amore, assolutamente non un arresto. Coloro che hanno recentemente detto “sì”, o chi ha un grande amore in vita, non smette di amare. Tuttavia, sembra che altre priorità si stiano presentando.

Oroscopo del Toro

Per quanto riguarda il segno del Toro, ci troviamo davanti a due giorni di rilevanza notevole grazie all’influenza di un potente novilunio. Questo è il momento ideale per prendere decisioni importanti, anche sul fronte affettivo. Se vi è un incontro o un confronto di qualsiasi tipo all’orizzonte, potete aspettarvi risultati positivi. Arriveranno incontri favoriti dal destino.

Oroscopo dei Gemelli

Pare proprio che questo mese di settembre porterà ai Gemelli una ventata di amore, lo suggeriscono Giove e Venere in ottima posizione. Si prevede un marcato miglioramento, soprattutto dopo un agosto che ha suscitato vari dubbi e perplessità. C’è soltanto un piccolo ostacolo da superare, legato ad un lieve malanno o un disagio fisico.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, il futuro vi attende con entusiasmo e speranza. Anche i momenti più problematici possono essere superati con la giusta determinazione. Chi fra voi si impegna in un ambizioso progetto è importante che sia previdente. Giove arriverà nel vostro segno solo nel 2025, quindi avete tutto il tempo necessario per raggiungere la vostra meta di successo e programmare delle felici circostanze.

Oroscopo del Leone

Il Leone non ha bisogno di stimoli per agire, infatti conosce bene le proprie forze e spesso è necessario dirgli di rallentare un po’. Attualmente, gli astri sono molto favorevoli per l’amore; se vi è un individuo che attira la tua attenzione, non esitare a fare il prossimo passo. Il pianeta Giove non è più in opposizione, segno di miglioramento generale. Sull’aspetto lavorativo e finanziario…

Oroscopo della Vergine

Vergine, preparati a un’incredibile metamorfosi che interessa la tua esistenza, spingendoti a intraprendere azioni che prima ritenevi impossibili. Le tue intuizioni brillanti abbondano e i piani che stai formulando sono promettenti.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, hai Giove dalla tua parte. Cosa potrebbe offrire un auspicio migliore per l’amore? Venere, inoltre, sta alimentando la tua passione. È quindi il momento di lasciare alle spalle il passato doloroso. Se c’è qualcuno che cattura le tue simpatie, non esitare nel fare un passo: potresti incontrarlo già questa sera o, al massimo, domani.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, in questa fase hai un vantaggio notevole: il tuo sexto senso. Ecco, per te arriva quasi naturale prevedere certi eventi, in certi casi potresti addirittura sognare cose che poi si avverano. Alla fine del mese, con Venere nel tuo segno, l’amore prende un ruolo di primo piano. I nuovi amori, in particolare, diventano di una certa importanza.

Oroscopo del Sagittario

Per coloro sotto il segno del Sagittario, si evidenziano alcuni tormenti e rimane un senso di tensione nell’ambiente. Forse un malfatto, prodotto dalla fretta, ha dato origine a una problematica nella sfera professionale. Nel comparto affettivo, però, si prevede un recupero. Dopo un Agosto fiacco, Settembre si profila come un periodo chiave ed emozionalmente intenso.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, avverto un forte senso di affaticamento. Si evince che hai dedicato tutte le tue energie a una complessa impresa. Nutro la speranza che il tuo amore non abbia risentito negativamente di questa scelta, considerando che vi è il rischio di trascurare gli affetti quando si è troppo focalizzati sul lavoro. Nonostante questo, non posso non riconoscerti il merito di essere sempre tra i più grintosi e determinati.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, il richiamo di questo volatile ti spinge a dare libero sfogo all’amore. La posizione favorevole di Giove e Venere attiva la tua inventiva, non esitare ad esprimere le tue opinioni. Un legame di amicizia potrebbe evolversi in qualcosa di più.

Oroscopo dei Pesci

Attenzione, Pesci! Potresti riscontrare qualche difficoltà con il Sole e la Luna che in questo momento non sono molto amichevoli. È importante essere consapevoli delle proprie parole e del modo in cui vengono espresse. Per quanto riguarda le finanze, è consigliabile risparmiare un po’. Ciononostante, pare che la fase più turbolenta, incluso per la sfera affettiva, stia lentamente volgendo al termine. Possiamo quindi aspettarci un periodo di maggiore calma e stabilità.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.