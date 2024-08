Myrta Merlino ha rilasciato un’intervista sul settimanale Oggi in cui ha fatto delle confessioni molto interessanti su Pomeriggio 5. La nuova edizione sta per aprire i battenti il prossimo 2 settembre e tutto è pronto per questa nuova avventura. Ad ogni modo, la donna ha rivelato un particolare retroscena che riguarda alcuni rimproveri ricevuti dal suo compagno Marco Tardelli proprio in merito alla sua conduzione del talk show.

Il retroscena di Myrta Merlino su Pomeriggio 5: c’entra il compagno Marco Tardelli

Nel corso di una recente intervista, Myrta Merlino ha svelato di essere particolarmente contenta di cimentarsi nuovamente nell’avventura di Pomeriggio 5. Come detto anche in una precedente occasione, stavolta la donna è molto più consapevole di quello che andrà ad affrontare, mentre l’anno scorso era decisamente più impacciata dato che per lei era un0avventura assolutamente nuova.

Ad ogni modo, in questa occasione, la protagonista ha svelato un interessante retroscena sul suo lavoro all’interno del programma Mediaset. Nello specifico, ha ammesso che il suo compagno Marco Tardelli l’abbia spesso criticata in quanto il nuovo incarico l’ha tenuta fuori casa anche 24 ore al giorno. Marco, dunque, ha sofferto molto l’assenza della donna, al punto da lamentarsi più volte con lei per l’incarico assunto.

Le assenze di Myrta erano causate dal compagno?

Ebbene, dinanzi queste parole, Myrta ha dichiarato di aver fatto presente al suo compagno che lui sia stato il suo primo sostenitore, il primo che l’ha incoraggiata ad accettare e a cimentarsi in questa nuova avventura. Ad ogni modo, c’è da dire che, rispetto a Barbara d’Urso, Myrta si è anche presa dei giorni di assenza dal programma pomeridiano, venendo più volte sostituita da Giuseppe Brindisi. Che ci siano proprio le pressioni di suoi marito dietro questi forfait?

In ogni caso, anche quest’anno la Merlino si metterà in gioco ed ha annunciato anche che ci saranno dei cambiamenti all’interno del format, anche se lievi. Non resta che attendere, dunque, per vedere come se la caverà e quale sarà il giudizio del pubblico.