In occasione della presentazione dei palinsesti Rai, avvenuta il mese scorso, i vertici dell’azienda hanno presentato un nuovo format che partirà questo autunno sulla tv di Stato intitolato Le Stagioni dell’amore. Il programma è stato affidato alla guida esperta di Mara Venier. Esso si preannuncia essere molto simile a Uomini e Donne dal punto di vista del format e dei contenuti. Il settimanale Nuovo Tv ha raccolto quella che pare sia stata la reazione di Maria De Filippi a questa scelta della rete competitor. Ecco cosa ha detto.

La reazione di Maria De Filippi alla versione Rai di Uomini e Donne

Per la prossima stagione televisiva, la Rai ha deciso di ispirarsi ad uno dei programmi più seguiti e apprezzati dal pubblico del pomeriggio di Canale 5, ovvero, Uomini e Donne. Si è deciso di mettere in piedi un format fortemente ispirato al Trono Over. Ebbene, questa scelta pare sia stata oggetto di un commento da parte dell’ideatrice della versione originale della trasmissione.

Stando a quanto si apprende dal settimanale sopracitato, infatti, pare che Maria De Filippi si sia detta esterrefatta da questa decisione. La conduttrice Mediaset, infatti, pare abbia detto che non se lo sarebbe mai aspettato. Ad ogni modo, al momento non sembra che ci sia rivalità tra la donna e Mara Venier, anche perché le due sono molto legate da un rapporto di amicizia oltre che professionale. Questa nuova competizione, però, potrebbe far cambiare la situazione? Vedremo.

In cosa consiste Le Stagioni dell’amore e due super vip “scippati” a UeD?

Le Stagioni dell’amore andrà in onda a partire da sabato 9 novembre su Rai1 alle ore 14:00. Alla guida ci sarà Mara Venier e il format sarà incentrato principalmente sulla gente della terza età alla ricerca dell’amore. I vari protagonisti single si incontreranno mediante degli avatar giovani e cercheranno di conoscersi e di capire se siano fatti gli uni per gli altri.

Come è possibile vedere, dunque, ci sono delle differenze con Uomini e Donne di Canale 5, ma lo scopo del programma è sempre lo stesso, ovvero, trovare l’amore. Inoltre, a rendere il tutto ancora più scottante è il fatto che, sempre sul magazine Nuovo Tv, si è vociferato di un possibile sbarco da Mara Venier di due volti che hanno fatto la storia di UeD. Stiamo parlando di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Al momento, però, il tutto è ancora profondamente incerto anche perché, per il momento, la dama torinese è stata confermata nella prossima stagione di Uomini e Donne.