Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island sono partite. Il reality show incentrato sulle tentazioni, che ha chiuso i battenti a fine luglio scorso, è pronto a ripartire con una nuova ed esilarante stagione. A dare l’annuncio ufficiale è stato il conduttore indiscusso del programma, ovvero, Filippo Bisciglia. Ecco cosa ha detto.

Filippo Bisciglia annuncia il ritorno di Temptation Island: che ha detto

L’attesa sta per terminare, la maggior parte dei programmi tanto amati dal pubblico da casa stanno per tornare in onda. La fine del mese di agosto, infatti, vuol dire una sola cosa per gli appassionati di reality show e talk show, ovvero, il ritorno delle trasmissioni di Maria De Filippi, e non solo ovviamente.

In questi giorni sono partite le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island. Filippo Bisciglia è partito nuovamente alla volta della Sardegna per conoscere ufficialmente le nuove coppie in gioco, di cui si sa ancora molto poco. Nelle prossime settimane, però, è molto probabile che la produzione del programma inizia a spoilerare i vari protagonisti dell’edizione, proprio come accaduto per la precedente. Filippo ha commentato il ritorno del reality show dicendo: “A volte ritornano, siamo carichi“.

Alcuni commenti esilaranti di ex protagonisti del reality show e data inizio

L’annuncio dell’inizio delle riprese di Temptation Island ha entusiasmato i numerosi fan della trasmissione. Al di sotto del post in questione, infatti, sono stati numerosi i commenti, non solo di persone comuni, ma anche di ex protagonisti del reality. Tra i commenti più divertenti ci sono stati quelli di Raul Dumitras e Matteo Vitali. Il primo ha detto di essere felicissimo di sapere che, di tutti i video che verranno mostrati, nessuno sarà il suo. Matteo, invece, ha commentato dicendo di essere felice che non si parlerà neppure di lui e della sua PlayStation.

Insomma, tutto è pronto per ripartire. La grande macchina di Maria De Filippi è in moto e sta scaldando i motori per non lasciare il pubblico a bocca asciutta. In merito al periodo di messa in onda, invece, la nuova edizione di Temptation Island dovrebbe partire da martedì 10 settembre su Canale 5, salvo variazioni dell’ultimo momento.