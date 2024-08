Come tutti gli appassionati di Temptation Island sapranno, la storia d’amore tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella è giunta al termine. I due stanno conducendo due vite separate, come lo dimostrano anche i contenuti che sono soliti pubblicare sui social. In queste ore, però, un gesto spiazzante di Lino ha rimescolato le carte in tavola. Ecco cosa è successo.

Il gesto inaspettato di Lino Giuliano: la dedica è per Alessia Pascarella?

Dopo quattro anni di relazione, durante i quali pare ci siano stati più momenti brutti che belli, Lino Giuliano e Alessia Pascarella si sono lasciati. Lui ha provato a riconquistarla, senza metterci troppo entusiasmo, ma lei lo ha rifiutato, così le due strade si sono divise dopo la loro partecipazione al reality show incentrato sulle tentazioni. Entrambi hanno palesato in più occasioni la loro reciproca mancata volontà di riprovarci e di tornare insieme.

In queste ore, però, Lino ha compiuto un gesto alquanto spiazzante. Il ragazzo ha pubblicato una Instagram Storie mentre si trovava in auto di notte. Ad un certo punto, poi, in radio è partita una canzone di un cantante neomelodico molto apprezzato da Lino. Il ragazzo, allora, ha deciso di registrare un video proprio mentre andava tale brano ed ha posto l’accento su alcune frasi dette dal cantante.

Il riferimento palese ad Alessia e la reazione di lei

Lino ha innanzitutto esordito dicendo: “Questa è per te“. Il giovane non ha fatto esplicitamente il nome di Alessia, tuttavia, stando alle parole citate nella canzone, il riferimento è stato alquanto immediato. Nel brano, infatti, si parla di una storia d’amore giunta al termine a causa della forte gelosia di lei. Questo ha spinto tale coppia ad avere frequenti litigi, che alla fine hanno deteriorato il rapporto. A distanza di un po’ di tempo, però, i sentimenti sembrano riaffiorare, ma la donna oggetto della canzone è diventata molto diversa rispetto a com’era prima, al punto addirittura da “vendersi l’anima” ignorando la sofferenza nel cuore del suo ex. Nel testo, poi, si fa anche riferimento ad alcuni sbagli commessi dal ragazzo, che potrebbero aver spinto la donna ad allontanarsi da lui.

Insomma, quella descritta all’interno della canzone sembra essere proprio la storia d’amore tra Lino e Alessia. A rendere il tutto ancora più esplicito, poi, è stata anche la frase di Giuliano che ha voluto dedicare questa canzone a qualcuno. Nel frattempo, Alessia non sembra aver avuto alcuna reazione in merito a quanto accaduto, almeno non pubblicamente. La donna si sta godendo ancora la vacanza insieme alle sue ex compagne d’avventura di Temptation Island quindi, almeno per il momento, Lino non sembra essere tra i suoi pensieri.