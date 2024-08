Oggi, venerdì 23 agosto, è il compleanno di Alessandro Vicinanza. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha compiuto 41 anni ed ha deciso di festeggiare questo traguardo importante con la sua compagna Roberta Di Padua in vacanza a Santorini. Ieri sera, allo scoccare della mezzanotte, il giovane ha spento le candeline, mentre la sua fidanzata le ha fatto una dedica molto importante.

La dedica di Roberta Di Padua per il compleanno di Alessandro Vicinanza

Malgrado tutte le critiche, a cui Alessandro è stato costretto a replicare, e le voci di crisi circolate in questo periodo, la relazione sentimentale tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua prosegue senza intoppi. Quest’oggi il cavaliere compie gli anni e la sua compagna è al suo fianco. I due si trovano attualmente a Santorini, a trascorrere la loro ennesima vacanza al mare prima di tornare alla routine di tutti i giorni e al loro lavoro.

In occasione del compleanno di Alessandro, Roberta ha voluto fargli una dedica molto speciale e romantica. Nel dettaglio, la donna ha fatto gli auguri al suo compagno ed ha anche aggiunto una delle frasi più cult di Uomini e Donne, ovvero, gli ha scritto: “Tu sei la mia scelta“. In effetti è stato proprio così, i due si sono scelti reciprocamente un po’ di mesi fa.

La reazione di lui e l’ipotesi della convivenza

Per quanto riguarda Alessandro, il cavaliere è rimasto molto contento del gesto di Roberta, sta di fatto che ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram la Storia della giovane. A quanto pare, dunque, i due sono sempre più complici e affiatati. Ne sono una palese dimostrazione tutte le foto e i video che i due sono solito condividere per immortalare le loro vacanze insieme.

Ad ogni modo, malgrado tutto proceda a gonfie vele, i due non hanno ancora intenzione di andare a vivere insieme, accorciando definitivamente la distanza tra loro. Ricordiamo che la donna vive e lavora a Cassino, mentre l’uomo a Salerno. In fin dei conti non sono così lontani, sta di fatto che in una passata intervista rivelarono che per il momento preferiscono fare avanti e indietro. Cambieranno idea prima o poi?