In queste ore sta facendo il giro del web una notizia alquanto inaspettata secondo molti. Un’ex corteggiatrice della scorsa edizione di Uomini e Donne pare abbia avviato una relazione con una persona vicina all’entourage di Perla Vatiero. Ecco cosa è emerso.

L’ex di Daniele Paudice sta con l’ex manager di Perla Vatiero: cosa è emerso

Il trono di Daniele Paudice è stato caratterizzato dalla presenza di due donne in particolare, ovvero, Gaia Gigli, che poi è stata la sua scelta, e Marika Abbonato, che è andata via dal programma con un nulla di fatto. Ebbene, proprio su quest’ultima è recentemente emerso uno scoop. La ragazza pare abbia finalmente trovato l’amore. A generare particolare sgomento, però, è la persona con la quale è stata avvistata, ovvero, l’ex manager di Perla Vatiero, Alessandro Piscopo.

Questa accoppiata sta generando un certo clamore, soprattutto per la reputazione che, soprattutto nell’ultimo periodo, si è guadagnato Piscopo. Quest’ultimo, infatti, è stato accusato di avallare delle sponsorizzazioni truffa sui social. In questo scandalo è stata coinvolta anche Perla Vatiero, che infatti è stata accusata di prendersi gioco dei suoi numerosi fan, invitandoli ad investire in siti truffa. Lei, a suo tempo, ha provato a smentire, anche se in tanti non le hanno creduto.

Pessima scelta di Marika? Le pesanti accuse contro il suo nuovo fidanzato

Inoltre, a dipingere un quadro decisamente negativo del manager è stato anche l’influencer Alessandro Rosica. Quest’ultimo, in più occasioni, si è scagliato contro l’attuale compagno di Marika accusandolo di essere una persona poco raccomandabile. A testimonianza di ciò, inoltre, Rosica aveva riportato anche le testimonianze di alcuni personaggi popolari “fuggiti” dalla sua agenzia proprio a causa di alcune presunte irregolarità.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Insomma, in virtù di tutti questi motivi, la scelta di Marika Abbonato di avviare una relazione proprio con questo personaggio sta generando molto sgomento e sta lasciando i fan interdetti. La loro relazione sarebbe cominciata tra fine luglio e inizio agosto, ma solamente in queste ore sta diventando virale sul web. Per ora, la diretta interessata non è intervenuta per commentare. Non resta che attendere per vedere se avrà qualcosa da dire.