In questi giorni, il nome di Maika Randazzo è stato accostato a quello di altri due ex protagonisti di Temptation Island, ovvero, Alex Petri e Mirko Brunetti. Sul primo si è vociferato di un possibile flirt in corso, mentre sul secondo sono emersi alcuni indizi social che hanno scatenato i sospetti di un presunto avvicinamento. Ebbene, la diretta interessata ha deciso di intervenire per svelare, una volta per tutte, cosa ci sia di vero in tutto questo.

Le parole di Maika sul possibile flirt con Alex Petri

Maika Randazzo ha davvero un flirt con Alex Petri? I due si sono incontrati dopo Temptation Island, immortalando il tutto anche mediante i loro social. Questo ha subito scatenato i dubbi di un possibile flirt tra loro. La giovane, così, è intervenuta con una Instagram Storie in cui ha ammesso che non sarebbe voluta intervenire, tuttavia, ha sentito la necessità di farlo a causa delle fandonie che si è trovata a leggere.

Maika ha smentito categoricamente di avere un qualunque tipo di interesse per Alex Petri. I due sono semplicemente amici e non hanno mai pensato in maniera maliziosa l’uno dell’altra. Maika e Alex hanno semplicemente trascorso una vacanza in compagnia, ma tra di loro non è mai successo nulla. La giovane ha mantenuto buoni rapporti di amicizia con molti ex protagonisti del reality show, ma non c’è altro.

L’intervento della Randazzo anche su Mirko Brunetti

Se Maika ha sentito il bisogno di fare chiarezza sulla faccenda, lo stesso non può dirsi per Alex Petri. Quest’ultimo, infatti, non è minimamente intervenuto sulla vicenda, lasciando che il popolo del web continuasse a fantasticare e spettegolare sulla questione.

Ad ogni modo, questo non è l’unico gossip che riguarda la Randazzo. Ieri alcuni utenti del web hanno notato che la ragazza avesse iniziato a seguire sui social Mirko Brunetti, subito dopo la rottura con Perla Vatiero. Anche in questo caso, il comportamento della giovane è stato accostato ad un tentativo di approccio con il ragazzo. Maika è intervenuta anche su questa faccenda e si è detta assolutamente esterrefatta per come la gente possa diffondere delle fake news senza avere alcuna prova. In ogni caso, Mirko non si è lasciato scalfire dai rumor, sta di fatto che non è neppure intervenuto per commentare le voci.