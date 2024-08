La storia d’amore tra Matteo Vitali e Siria Pingo sta proseguendo dopo Temptation Island. I due hanno scelto di uscire dal programma insieme, malgrado tra di loro sembravano esserci dei problemi alquanto importanti. L’amore, però, ha trionfato, anche se Matteo in queste ore ha fatto delle confessioni che hanno lasciato un po’ spiazzati.

Le confessioni di Matteo Vitali sul suo rapporto con Siria Pingo dopo un po’ da Temptation Island

Matteo Vitali ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto alle curiosità dei suoi fan. Tra i vari quesiti, ovviamente, non ne sono mancati alcuni riferiti al suo rapporto con Siria Pingo. I due hanno scelto di tornare insieme e si sono detti più innamorati che mai. Nel corso del botta e risposta, però, Matteo non ha negato che le cose non sono sempre floride tra di loro. Come in ogni rapporto, infatti, anche loro due vivono degli alti e bassi.

Quest’affermazione ha lasciato un po’ spiazzati in quanto a molti è sembrato inappropriato confessare l’esistenza di alcuni problemi dopo circa un mese dal momento in cui i due hanno deciso di uscire dalla trasmissione in reciproca compagnia. Adesso, infatti, tra di loro dovrebbe essere tutto rose e fiori ma, a quanto pare, non è così.

Il sogno nel cassetto di Matteo e le parole sul Grande Fratello

Durante la chiacchierata con i suoi fan, poi, Matteo ha anche deciso di tornare a parlare degli episodi di bullismo che l’hanno riguardato quando era ragazzino. A tal proposito, ha ammesso che, malgrado sia andato avanti a testa alta, porta dentro di sé delle ferite che, purtroppo, non riesce a dimenticare e cancellare.

Matteo, poi, ha svelato quale sia il suo più grande sogno nel cassetto. A tal proposito, ha ammesso di desiderare tantissimo di aprire una fumetteria. Riuscirà nel suo intento? Per quanto riguarda la sfera della televisione, infine, Vitali ha parlato dell’ipotesi di prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello. Al momento non ci sono voci inerenti possibili proposte concrete fatte da Alfonso Signorini al ragazzo, tuttavia, quest’ultimo si è mostrato favorevole a partecipare, sta di fatto che ha ammesso che sarebbe una grande e bella esperienza.