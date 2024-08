L’avventura al Grande Fratello per Lino Giuliano e Alessia Pascarella potrebbe essere terminata ancor prima di cominciare. I due erano tra i papabili concorrenti della prossima edizione del reality show, tuttavia, pare che qualcosa possa essere andata storta. Sembrerebbe, infatti, che i due abbiano perso l’opportunità di cimentarsi in questa esperienza. Ecco per quale motivo.

Ecco come avrebbero infranto il regolamento del GF Lino e Alessia

Tra i concorrenti di Temptation Island candidati alla partecipazione della prossima edizione del Grande Fratello ci sono soprattutto Lino Giuliano e Alessia Pascarella. I due sono tra le coppie che hanno generato maggiore sgomento all’interno del programma, proprio per tale ragione sono stati adocchiati subito da Alfonso Signorini, intenzionato a sfruttare l’onda mediatica che li ha travolti.

I due pare abbiano effettuato anche dei provini, anche se entrambi non hanno potuto confermare queste voci. Mediante i social, però, entrambi hanno fatto trapelare diversi indizi sulla faccenda, spingendo i fan a credere che, in effetti, sarebbero stati annoverati nel cast del programma. Proprio questo elemento potrebbe aver rappresentato un deterrente per loro. Sembrerebbe, infatti, che proprio poiché hanno lasciato che la notizia trapelasse, i due possano essere esclusi dalla prossima edizione del reality show.

Segnalazioni sui due ex volti di Temptation Island

Al momento, però, queste sono solamente delle voci. Non resta che attendere le prossime settimane per avere qualche notizia più concreta in merito al cast del Grande Fratello. Ad ogni modo, nel frattempo, sul web stanno trapelando diverse segnalazioni che riguardano i due protagonisti. In questi giorni, infatti, i due sono stati avvistati insieme a Giardini di Naxos in compagnia di un’altra coppia molto discussa di Temptation Island, ovvero, Jenny Guardiano e Tony Renda.

Sia Alessio sia Lino, però, non hanno lasciato dichiarazioni a riguardo. I due si sono limitati a pubblicare delle Instagram Stories in cui non si mostrano insieme, ma sono in compagnia di alcuni loro ex compagni d’avventura. Specie Alessia e Jenny hanno pubblicato una serie di contenuti in cui si divertono a ballare e a prendere in giro Tony.