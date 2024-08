Maika Randazzo è, sicuramente, tra le ex protagoniste di Temptation Island che sta ricevendo il maggior numero di insulti. Il motivo risiede nel fatto che molti telespettatori del reality show si sono schierati dalla parte di Alessia Pascarella, condannando il comportamento di Lino Giuliano e, di conseguenza, anche quello dell’ex tentatrice del reality show che lo ha stuzzicato. Ad un certo punto, però, le critiche pare siano diventate così forti al punto da diventare insopportabili. Maika, così, ha sbottato con un duro sfogo.

Le pesanti accuse ricevute da Maika Randazzo dopo Temptation Island e il suo sfogo

In queste ore, Maika Randazzo ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha voluto fare un discorso a tutte le persone che la seguono. La giovane ha ammesso che fosse consapevole dell’esposizione mediatica che le avrebbe portato la partecipazione a Temptation Island e, soprattutto, il mettersi in gioco come ha fatto lei. Di conseguenza, sapeva che ci sarebbero potute essere delle critiche piuttosto pesanti, tuttavia, non credeva che la cattiveria di certe persone si sarebbe potuta spingere così oltre.

Maika, infatti, ha ammesso di essere inondata di messaggi di odio e minatori che la stanno davvero lasciando senza parole. La giovane ci ha tenuto a precisare di aver sempre avuto un carattere molto forte, tuttavia, questo non giustifica comunque tutta la cattiveria che sta ricevendo. A tal proposito, ne ha approfittato per lanciare un avvertimento a tutte le persone che la stanno criticando con tanta veemenza. In particolare, la protagonista ha detto che, nel momento in cui si dicono cose così forti come “Fai schifo“, “Sto per vomitare” ecc., non si può sapere chi ci sia dall’altra parte dello schermo. In alcuni casi, infatti, se ci si relaziona a persone un po’ più fragili caratterialmente, si possono creare dei danni morali ed emotivi irreversibili.

Il focus su un tema molto delicato e alcuni ringraziamenti

Con queste parole, dunque, Maika ha voluto accendere un riflettore sul delicato tema del cyberbullismo che, purtroppo, con il passare del tempo sta diventando sempre più diffuso sul web. Nel suo caso, per fortuna, le critiche non le sortiscono nessun effetto particolare, anche se è normale che non facciano piacere, ma per un’altra persona potrebbero avere un peso molto più importante.

Detto questo, però, Maika ha speso qualche parola anche per ringraziare tutte quelle persone che, invece, la stanno apprezzando e difendendo, in quanto sono riuscite ad andare oltre l’apparenza e a cercare di capire, effettivamente, come lei sia fatta. A queste persone la Randazzo ha detto che è molto riconoscente.