In queste ore, Roberta Di Padua ha avuto uno sfogo sui social inaspettato. In questi giorni, infatti, l’ex dama di Uomini e Donne era sempre apparsa sorridente e raggiante, al punto che tutti pensavano stesse vivendo un momento molto favorevole. A quanto pare, però, ogni tanto alcuni malumori riaffiorano e la donna ha voluto condividerli con i suoi fan. Ecco cosa è successo.

Lo sfogo di Roberta Di Padua: ecco perché si sente sola

Ultimamente Roberta Di Padua ha vissuto alcuni momenti no, che le hanno causato anche un dimagrimento notevole. Dopo averne parlato con i fan sembrava che le cose fossero migliorate. Quest’oggi, però, la donna ha pubblicato un video su Instagram in cui è apparsa piuttosto triste e sconsolata. In tale clip ha specificato di sentirsi un po’ depressa a causa della solitudine. Questo le capita spesso quando si trova a casa da sola.

Roberta vive insieme a suo figlio, avuto da una precedente relazione, e al suo cagnolino. Nessuno dei due, però, oggi era presente in casa, pertanto, la Di Padua si è lasciata sopraffare dalla malinconia. La protagonista ha ammesso di sentirsi parecchio giù di corda. Quando la casa è piena, si lamenta per il caos e il disordine, ma quando poi si ritrova da sola, finisce per rattristarsi.

L’ex dama di Uomini e Donne esterrefatta per ciò che vede sui social, che succede?

In questo sfogo, nel quale Roberta ha elencato tutte le mancanze che sta sentendo, però, non è stato menzionato Alessandro Vicinanza. Tuttavia, tra di loro non ci sono problemi, sta di fatto che nel corso del fine settimana appena trascorso hanno condiviso con i fan alcune foto delle loro giornate al mare.

Successivamente, poi, la Di Padua ha anche lanciato alcune stoccate velate che, per il momento, non si sa a chi siano rivolte. Nello specifico, la donna ha detto di essersi fatta un giretto sui social, ma di essere incappata in situazioni davvero sgradevoli e disagianti. Proprio per tale ragione, ha preferito chiudere tutto e dedicarsi ad altro. Con chi ce l’avrà la donna? Con qualche ex volto di Uomini e Donne, oppure il suo sfogo è da reputarsi solamente generico? Non resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità a riguardo.