Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 26 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 26 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sei completamente assorbito nell’elaborazione di molti piani e progetti. La risposta non tarderà ad arrivare, soprattutto grazie alla posizione favorevole del sole al momento. Questo è anche un momento in cui dovresti pensare a dare un nuovo indirizzo alla tua vita affettiva. Le relazioni non ancora formalizzate possono finalmente essere ufficializzate. Naturalmente, i single potrebbero voler dare un’occhiata attorno a loro, tant’è che potrebbe esserci qualcosa di interessante.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, vorrei esprimere che per i nativi del Toro, il recente passaggio di Mercurio fornisce un’opportunità per chiudere quei rapporti che erano rimasti aperti. Questo transito è particolarmente utile per coloro che hanno affrontato sfide finanziarie, li sollecita ad adottare misure per mitigare l’effetto di un Giove che, pur essendo stato nel loro segno, ha generato importanti trasformazioni all’inizio dell’anno. Per la serata, posso prevedere un alto grado di disponibilità nel campo sentimentale.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, la Luna si mostra favorevole e il pianeta Giove risulta intrigante, così sembra che le idee affluiscono liberamente. Tuttavia, l’aspetto complicato è la presenza di Saturno in posizione avversa. Questo può creare l’impressione di esporre notable spunti a persone distratte, portandoti a sentirsi un po’ trascurato o non completamente apprezzato. Per quanto riguarda l’amore, richiede una gestione attenta. Quello che ora risulta complesso da chiarire, potrebbe divenire ancor più difficile da giustificare quando si arriverà ad agosto.

Oroscopo del Cancro

Sei del segno del Cancro, quindi ti invito ad affrontare il tuo lavoro con dedizione e serietà. Non ho dubbi che la tua mente sia in grado di generare idee brillanti. Il tuo ruolo comporta significanti responsabilità, ma sarai in grado di gestirle. Inoltre, l’avvento del nuovo anno porterà con sé ottime opportunità.

Oroscopo del Leone

Leone, l’astro luminoso della luna è dalla tua parte, come lo è il radioso sole; l’attrazione che sprigioni è forte e visibile. Quando arriverà l’autunno, avrai delle indicazioni chiare. Ogni iniziativa o progetto che metterai in moto ora, avrà un flusso positivo a partire dall’autunno. Tuttavia il tuo stato di benessere fisico potrebbe avere delle incertezze, specialmente se sei stato in cattive condizioni già a maggio. Ecco perché potrebbe essere necessario rimandare alcune delle tue piani.

Oroscopo della Vergine

Nativi della Vergine, Agosto vi invita a concentrarvi sull’amore: è il momento giusto per riunirvi con la famiglia, se avete trascorso del tempo lontano da loro. Siete alla ricerca di un legame emotivo di rilevante importanza. Tuttavia, non trascurate il lavoro, perché vi garantisco, non vi trascurerà lui. Infatti, posso anticiparvi che coloro che mantengono l’attività in piena attività nel mese di Agosto saranno piuttosto occupati, potrebbero dover rivalutare alcune situazioni. Giove in disarmonia vi suggerisce attenzione in ambito finanziario.

Oroscopo della Bilancia

Per la Bilancia, la Luna opposta potrebbe introdurre leggere perplessità. A dispetto di qualche eventuale tormento fisico, molti nati sotto questo segno necessitano di riappropriarsi delle loro forze. Non si presagiscono però momenti di fallimento. Al contrario, Agosto e Settembre si prospettano come periodi rilevanti, inclusi gli affetti personali. Ciò che veramente serve, è riaccendere un po’ di fiducia in sé stessi.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la tua prudenza è amplificata in questo momento, in particolare in campo amoroso, a causa della posizione contraria di Venere. Ci sono alcune questioni che al momento non riesci a comprendere, tuttavia, tutto diventerà più chiaro nel mese di agosto. Mantieni cautela nelle questioni finanziarie, come ad esempio spese e tasse, e sii attento alle questioni familiari che sono ancora in sospeso. Sei in un periodo cruciale, Scorpione, da affrontare con saggezza e attenzione.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sembra che un’impresa che stai perseguendo potrebbe non svilupparsi esattamente come speravi. L’opposizione di Giove suggerisce una pausa, forse non raggiungerai il vertice come previsto, ma non c’è motivo di ansietà. Ci sarà molto spazio per il recupero in arrivo anche con l’arrivo del mese di settembre. Un avvertimento però – mantieni un occhio sul tuo denaro.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, come tu sei un punto di riferimento per te stesso, così lo sei anche per gli altri. Posso prevedere che in agosto ci sia una possibilità di rinnovare una relazione affettiva. Fai spazio all’istinto e contieni il razionale.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, la luna è dalla tua parte e con Giove in piena attività, sono delineate le condizioni ideali per immaginare situazioni piacevoli. Si prospetta anche un cambiamento di ruolo o di ambiente, offrendoti la possibilità di vivere nuove sensazioni. Tutto questo è in previsione per la stagione autunnale.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, con Giove che non ti supporta, ti ritrovi nella posizione di voler riconsiderare tutto ciò che ti circonda, perfino una relazione affettiva. Ricorda di non esagerare con questa tendenza, perché altrimenti il mese di agosto rischia di diventare un periodo di stress e tensioni. Occorre maneggiare la situazione con calma e pazienza.

