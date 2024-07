Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 23 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 23 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, gli astri sono decisamente dalla tua parte in questo periodo. L’energia vitale che ti pervade è intensa e contagiosa, tanto da poter influenzare positivamente più persone di quanto tu possa prevedere. Per quanto riguarda il settore affettivo, Venere sembra garantire risoluzioni positive, avvalorando l’ipotesi di un consolidamento di una relazione amorosa.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, tramutare in ordine le tue vecchie polemiche, soprattutto quelle economiche, è diventato un obiettivo di primaria importanza. Presta attenzione agli alterchi che potrebbero sorgere in famiglia o con il partner a causa di questioni pecuniarie. È fondamentale risolvere e chiarire molti aspetti. Sarà in Agosto che i tuoi sentimenti verranno illuminati di chiarezza.

Oroscopo dei Gemelli

Per quanto riguarda i Gemelli, sembra che Luna e Giove siano favorevoli, mentre Marte stia per diventare interessante. Insomma, l’energia è presente, così come la determinazione. Anche se si è conclusa una fase, non c’è motivo di preoccuparsi, perché è destinata ad aprirsi una nuova porta. Potrebbe esserci qualche critica, magari da parte di chi si sente sottovalutato, a causa della dissonanza di Saturno. Tuttavia, Giove nel segno fornisce un solido scudo contro qualsiasi potenziale minaccia.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, le stelle sono favorevoli oggi per ciò che riguarda l’amore e il lavoro. Questo cielo benefico incoraggia i vostri progetti e ambizioni. Anche se di solito la vostra emotività è come una danza, oggi vi sentirete particolarmente inclini all’interazione sociale, a godere della compagnia altrui. Perciò, si preannuncia una giornata caratterizzata da un’ottimo ottimismo. Inoltre, il passaggio di Saturno sta portando un periodo rigenerativo, permettendovi di rigenerare nuove energie.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, l’influsso di Venere nel tuo segno potrebbe spronarti a innamorarti alla sprovvista. Presta però attenzione all’ostacolo dell’orgoglio: hai la propensione a tentare un approccio ma, se ricevi un rifiuto, è arduo che riprovi. Tuttavia, è opportuno che persisti. L’opinione di amici o esperti del settore può essere determinante qualora ti dedicassi a un inedito progetto lavorativo.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, in poche settimane avrete l’arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale a vostro favore, rendendo il vostro oroscopo molto fertile per coloro che sono alla ricerca di un nuovo capitolo, sia in amore che nel lavoro. Come vi avevo anticipato a giugno, alcuni problemi stanno per essere risolti e i cambiamenti vi saranno favorevoli.

Oroscopo della Bilancia

La Bilancia è chiamata a instaurare un equilibrio interiore, non ci sono dubbi che può sembrare impegnativo, specialmente tenendo conto del fatto che molti hanno dovuto gestire notevoli disagi fisici. L’incertezza dovrebbe essere respinta come un intruso inopportuno. Tieni a mente che Venere resta dalla tua parte, un alleato prezioso.

Oroscopo dello Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione, l’ambito lavorativo può sembrare un territorio complesso nel quale è difficile gestire tutte le responsabilità. Ma, osservando l’astrologia autunnale, vedo che non esistono impedimenti per la creazione e lo sviluppo di nuove idee e iniziative. Discorso diverso per quanto riguarda l’amore, la sua luce appare offuscata in questo periodo, e un senso di distanza sembra emergere necessitando di essere superato.

Oroscopo del Sagittario

Giove si posiziona in contrasto con il Sagittario, portando con sé la necessità di rivedere e ridurre il ritmo di certi progetti. Potrebbe anche accadere che la realizzazione di questi ti costi più impegno di quello che preventivato, e spero che non ti troverai a domandarti perché hai iniziato tutto ciò. Ma stasera, Sagittario, avrai un’energia extra nel campo sentimentale. Se ultimamente c’è una persona che sembra ignorare le tue richieste, ad Agosto potrai esprimere liberamente i tuoi pensieri.

Oroscopo del Capricorno

Ad agosto, Capricorno, si prospetta un periodo ricco di gratificazioni in ambito amoroso e sociale. Fin dalla fine di luglio ho anticipato l’occasione di rafforzare un’amicizia o riscoprire la passione. Approfitta di questo momento per pianificare al meglio, forse organizzando anche una piacevole vacanza. Se nutri il desiderio, sei in grado di condurre un progetto ambizioso nel tuo campo professionale.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, ti attendono momenti ricchi di stimoli. Tuttavia, sento una certa ansia di trasformazione nella tua vita, magari anche nel tuo ambiente di lavoro, mi vien da pensare ad un ufficio. Riesco a percepire anche la necessità di revocare la tua dimora. Sul piano sentimentale è richiesta una dose di pazienza, stai lontano da avventure poco gratificanti o monotone.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, rifletti sulla strada da percorrere nel periodo autunnale; sembra che tu stia mettendo in piedi diverse iniziative. Potrebbe anche darsi che tu stia considerando l’idea di arruolare nuovi collaboratori. Evidenzio che in queste ore la tua capacità di esprimere sentimenti ed emozioni è particolarmente elevata, pertanto relativamente all’amore, vedo un successo assicurato.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.