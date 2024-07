Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 19 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 19 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Un giorno singolare attende l’Ariete: l’inizio promette bene, ma la sera potrebbe portare stanchezza. Sei ancora al top, mantenendoti tra i segni più robusti di questo periodo. Nonostante ciò, è mio suggerimento evitare di raggiungere la conclusione di questa giornata in stato di esaurimento e soprattutto non commettere malintesi nell’analizzare la situazione.

Oroscopo del Toro

I nati sotto il segno del Toro possono prapararsi a gustarsi un fine settimana molto interessante. Se esistono dei bellicosi progetti all’orizzonte, agostsot sembra tornare a sorridervi. E’ consigliabile mettere da parte quelle esperienze poco liete del passato. Ricordate, la fiducia è fondamentale per costruire un valido sentimento amoroso.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, gli ultimi due giorni con la Luna in opposizione potrebbero aver causato un pizzico di stanchezza o qualche scontro verbale. Ma non preoccuparti, nulla di ciò potrà ostacolare l’importante cambiamento che ti aspetta grazie alla posizione favorevole di Giove nel tuo segno. Consideralo come un amuleto: in questo momento, ci sono pochi che possono ferirti o metterti in difficoltà. Questo vale anche per i viaggi.

Oroscopo del Cancro

Cancro, le tue giornate sono sempre piene di attività. Riguardo all’amore, noto una certa impazienza, particolarmente con una persona che non sembra essere del tutto sincera con te. Tuttavia, non perdere la speranza, poiché più ci addentriamo nel mese di agosto, più la situazione migliorerà. Dopo la prima settimana del mese prossimo, inizierà un bel transito astrale che favorirà la rifinitura di progetti lavorativi.

Oroscopo del Leone

Nel weekend, caro Leone, sarebbe opportuno pianificare un’impresa piacevole. Questo non solo presumendo la presenza benefica di Giove e Venere, ma anche prendendo in considerazione l’opportunità di avvicinarti a coloro che apprezzi. Come sempre, ricorda di riservare una dovuta cura al tuo benessere fisico, e non dimenticare di mantenere un occhio vigile sulle tue finanze.

Oroscopo della Vergine

Vergine, il tuo benessere interiore troverà una sferzata di ottimismo nel pomeriggio di questo venerdì, prevedo. Ma attenzione, sabato e domenica saranno giornate di stand-by, necessarie a riflettere sull’orientamento da dare a un tuo progetto. E’ giunto il momento di chiarire per te i termini “come”, “quando” e “perché”. È inoltre di vitale importanza identificare “con chi” condividere questa esperienza, perché osservo che un notevole numero di nati sotto il segno della Vergine hanno intrapreso un nuovo percorso professionale o sviluppato nuovi interessi, e percio’ non mancheranno le persone nuove attorno a te.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia attraversa periodi alterni e questa giornata di venerdì non sembra essere diversa. Si avvertono delle incertezze a livello salute, quindi, è consigliabile prevedere un fine settimana pacifico e rilassante. Come potete farlo? Provate a tenere a distanza quelle persone o situazioni che possono causare disagio.

Oroscopo dello Scorpione

Attenzione Scorpione, se nella sfera amorosa aleggia qualche perplessità, è fondamentale moderarsi nel parlare e non esacerbare i toni delle discussioni. È vero, ci si sta avvicinando a un weekend all’insegna della speranza, ma non bisogna dimenticare la posizione sfavorevole di Venere. Questa configurazione astrale potrebbe sottolineare qualche piccolo disaccordo in atto, che potrebbe coinvolgere anche le relazioni tra genitori e figli o tra parenti.

Oroscopo del Sagittario

Come sempre, Sagittario, il fine settimana si preannuncia positivo. Tuttavia, con Giove in opposizione, il mio consiglio è di non esagerare né nel campo professionale né in quello fisico. Sarebbe un errore non considerare questa posizione planetaria.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, stai vicino al cellulare perché presto la luna sarà di casa in tuo segno zodiacale. Questo significa che se una risposta positiva si sta facendo attendere, non tarderà ad arrivare. Il 25 sarà il turno di Mercurio di sostenerti. E dalla prima settimana d’agosto ti ci mette lo zampino anche Venere. Non dimentichiamo che tu sei una persona che privilegia la logica e la razionalità, per cui dovresti già intravedere delle soluzioni concrete ai tuoi dubbi. Ma io ti dico, non trascurare l’amore. Non sottovalutare questo aspetto, potrebbe riservarti delle belle sorprese.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, si prospetta un periodo interessante grazie al recente transito di Marte, che potrebbe amplificare il tuo spirito ribelle nei confronti delle norme stabilite. Ci saranno turbolenze importanti nel campo affettivo, e per coloro che desiderano una situazione sentimentale equilibrata, consiglierei di attendere fino alla fine dell’estate, evitando al contempo discussioni inutili.

Oroscopo dei Pesci

Caro amico del segno del Pesci, ti suggerirei di esercitare cautela con la tua peculiare ironia e atteggiamento audace; potresti ferire involontariamente la sensibilità di qualcuno e c’è potenziale per gli attriti. Il mio consiglio sarebbe quello di cercare momenti di quiete per un po’ di tempo, soprattutto considerando quello che ti ha riservato l’oroscopo nelle ultime 48 ore.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.