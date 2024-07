Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 15 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 15 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’atmosfera di oggi è carica di un’intensa luna che potrebbe portare con sé ottime notizie. Luglio è il periodo in cui dovrai prendere decisioni importanti. Invece, agosto sarà il mese di consolidamento dei rapporti professionali, preparandoti così per l’arrivo dell’autunno.

Oroscopo del Toro

Toro, ho notato qualche elemento di disturbo nel tuo campo astrale. Da ieri, infatti, la Luna ha assunto un aspetto inusuale che potrebbe innescare discordie. Ti invito a prestare particolare attenzione alle dinamiche familiari, ai rapporti con i tuoi parenti, nelle relazioni tra genitori e figli. Si potrebbe creare un po’ di tensione.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, Giove regna nel loro segno e dal 20 Marte giunge in loro aiuto. Questa combinazione cosmica alimenta un alto livello di creatività che spinge oltre i limiti, così come la distanza dei tuoi pensieri. Questo è un momento ideale per evolvere quei piani di lavoro che stai pensando, dandogli la massima esposizione.

Oroscopo del Cancro

Cancro, sii guidato dalle tue emozioni, il Divine favorisce la tua energia. Martedì sarà un giorno pieno di opportunità e positività. C’è sicuramente l’angoscia di prendere una decisione sbagliata che si impadronisce dei tuoi pensieri, e può darsi che l’inizio dell’anno abbia portato qualche incertezza nella tua vita sentimentale. Evita un approccio fatalistico, punta invece a far emergere il tuo lato romantico il più possibile.

Oroscopo del Leone

Leoncino, la tua agenda è piena di impegni e, sebbene la luna non sembri favorevole, ciò non influenza le tue prospettive future. Infatti, sei assolutamente pronto per accogliere nuove sfide e conquistare nuove vittorie. Tuttavia, sarai un poco a corto di pazienza. Perciò, oggi, se senti che le parole ti stanno per sfuggire di bocca, fai un bel respiro e conta fino a 10, prima di pronunciare qualcosa che non senti veramente.

Oroscopo della Vergine

Caro Vergine, il tuo desiderio di affrontare e prevalere nelle tue sfide è predominante. Questo è particolarmente evidente nelle sfide di natura mentale. Anche i tuoi interessi amorosi sono spesso radicati più profondamente nell’intelletto, nella compagna e nell’amicizia, e meno nell’attrazione fisica o nel sesso. Un consiglio prezioso per te è di essere cautamente scettico verso le opportunità d’affari che sembrano troppo belle per essere vere, poiché dietro potrebbe celarsi un inganno.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è tempo di lasciare fluire liberamente i tuoi sentimenti, soprattutto se hai vissuto situazioni di limitazione o oppressione. Un rinnovamento emotivo è alle porte, ma al momento la priorità deve essere il riacquisto della tranquillità. Non vorrei che certe questioni fisiche fossero il frutto di idee pessimistiche o un riflesso psicosomatico. Mantieni un atteggiamento positivo verso le prospettive future.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’astro lunare si trova nel tuo segno, suscitando forti emozioni, risvegliando intuizioni e infondendo un desiderio d’amore. Tra oggi e domani, ne avrai la concreta dimostrazione. In tema d’amore, potrebbe esserci qualcuno che sta mettendo alla prova la tua pazienza fin da agosto. Arriverà il momento in cui dovrai prendere una decisione definitiva, scegliendo se stare con questa persona o meno.

Oroscopo del Sagittario

Ecco che si affaccia un periodo di rinnovamento per i nati sotto il segno del Sagittario. Ve lo ricordo, giugno potrebbe avervi scalfito un po’ il cuore, ma non tralasciamo il fatto che Venere continua a sostenerci. Adesso, la sfida per i Sagittario sarà quella di comprendere fino a che punto possono spingersi e dove invece potrebbero incappare in ostacoli. È una problematica tipica di questo segno, che spesso tende a non percepire i propri limiti e crede di poter fare tutto. Ricordate però, le nostre forze fisiche non sono illimitate.

Oroscopo del Capricorno

Per te, Capricorno, vediamo un netto progresso; in particolare, Agosto si preannuncia come il mese in cui l’amore, sia un incontrato di fresco che un amore ritrovato, prenderà alla grande il suo posto nella tua vita. Sebbene tu possa aver chiuso la porta nei confronti di qualcuno in passato, afosa possibilità di aver un ripensamento è nel tuo orizzonte. Inoltre, nuove passioni sono in arrivo, compresi affascinanti attrattive misteriose.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario sta vivendo un periodo di tumulto nelle questioni amorose e potrebbe trovarsi sommerso dalle responsabilità casalinghe e familiari, specie per quanto riguarda i figli. Le relazioni appena nate potrebbero svilupparsi giorno per giorno. Tuttavia, ad agosto l’Acquario avrà l’occasione di esprimere liberamente i propri sentimenti, rendendolo il momento più dolce dell’anno per questi nativi.

Oroscopo dei Pesci

Cari amici del segno dei Pesci, la vostra intuizione oggi è di gran valore, la luna infatti vi guarda con benevolenza. Se siete liberi professionisti, siete ben consapevoli che dovete portare a termine un progetto entro quest’autunno. Questa luna amica vi suggerisce le parole giuste in ambito amoroso. Se una relazione non va bene, è tempo di fare chiarezza, di indagare le ragioni del suo malfunzionamento, e ciò va fatto entro la fine di luglio, Poiché ad agosto non avrete l’opportunità di sistemare quelle relazioni che sono in difficoltà e al momento, potrebbero concludersi nel mese successivo. Tutto questo segue sotto il dominio di Saturno nel vostro segno.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.