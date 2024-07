Tra le tante cose accadute durante la puntata di ieri di Temptation Island c’è stato anche uno sfogo di Alessia contro Lino. In tanti si aspettavano qualcosa di più eclatante tra loro, come un falò di confronto o un’infrazione del regolamento da parte della ragazza, ma nulla di tutto ciò si è verificato, determinando molta delusione nei telespettatori. Ad ogni modo, la ragazza ha comunque dato luogo a degli sfoghi contro il suo fidanzato e, in particolare, lo ha accusato di aver detto una bugia. Lino, parlando con la tentatrice Maika, visibilmente attratta dalle moto, ha dichiarato di averne una. Alessia, che ha visto il filmato, ha smentito, ma la verità non pare sia questa.

La presunta bugia di Lino a Maika sulle moto a Temptation Island

Durante la puntata di ieri di Temptation Island Lino si è avvicinato sempre più alla single Maika, al punto che tra i due c’è stata anche una discussione, quasi come quelle tra due fidanzati. Ad ogni modo, prima che le cose precipitassero, i due non hanno fatto altro che flirtare. Durante una chiacchierata, poi, il giovane ha anche ammesso di possedere una moto che ama moltissimo.

Nel vedere tale filmato, Alessia è esplosa ed ha detto che non fosse vero e che Lino non avesse mai avuto una moto. I telespettatori, così, hanno subito preso in giro il ragazzo accusandolo di essere un bugiardo e di non avere minimamente il senso del pudore e della vergogna, in quanto dice bugie pur sapendo di essere ripreso dalle telecamere.

Alessia smaschera Lino, ma è lei a mentire? La segnalazione inequivocabile

L’influencer Alessandro Rosica, però, in queste ore ha condiviso una segnalazione che racconta una versione dei fatti differenti. Nel contenuto in questione, infatti, si vede effettivamente Lino alla guida di una moto, ma non è tutto. Seduta dietro di lui pare ci sia proprio la sua fidanzata Alessia. Questo, dunque, dimostrerebbe che, effettivamente, il giovane non abbia raccontato una bugia, ma a mentire sarebbe stata Alessia.

La domanda, però, sorge spontanea, per quale ragione Alessia ha smentito le parole di Lino sulla moto pur sapendo che, in realtà, stesse dicendo la verità? Qualcosa non torna sulla coppia, e sempre più persone stanno iniziando a chiedersi se, effettivamente, i due non siano d’accordo sin dal primo momento. Questo giustificherebbe anche il fatto che Alessia, pur vedendo che Lino rifiuti i suoi ripetuti falò di confronto, non prenda la decisione di andare via da sola.