Come tutti i fan di Uomini e Donne ormai sapranno, in questo periodo si stanno effettuando i provini per la prossima edizione del talk show pomeridiano. Tra i candidati, però, sembra esserci un bugiardo. A fare questa confessione è stata un’ex dama di UeD che ha preso parte al programma un po’ di anni fa al Trono Classico. La persona in questione è Tara Gabrieletto, scelta di Cristian Gallella, la quale ha ammesso di aver scoperto che il suo (ormai ex) fidanzato si fosse candidato per i provini del programma, con l’intento di prendere in giro tutti. Ecco cosa è emerso.

La segnalazione di Tara Gabrieletto sui provini di UeD: il suo ex sta mentendo

Tara Gabrieletto ha partecipato a Uomini e Donne un po’ di anni fa, quando il Trono Classico e quello Over erano ancora separati. La donna fu scelta da Cristian Gallella, con il quale si sposò, ma da cui si è separata. Da quel momento in poi, la giovane è apparsa piuttosto reticente in merito alla sua vita privata. Nell’ultimo periodo, però, alcuni utenti del web avevano notato qualcosa di nuovo, pertanto, la protagonista ha deciso di rompere il silenzio

A tal riguardo, Tara ha confermato che stava insieme ad una persona da un po’ di tempo e la cosa sembrava stesse per decollare, dato che i due parlavano anche di convivenza e di cose importanti inerenti il futuro. Questo fino a quando Tara non ha fatto una scoperta agghiacciante. In questi giorni, il suo fidanzato le ha confessato di aver partecipato ai provini per Uomini e Donne. Il ragazzo pare abbia rivelato alla Gabrieletto di voler partecipare al programma solo per arricchirsi, sta di fatto che non avrebbe voluto rinunciare a lei. Il suo scopo, stando a quanto rivelato da Tara, sarebbe quello di partecipare al programma, fingere un interesse per qualcuno, magari introdurre anche la Gabrieletto nel contesto, cosa che sicuramente avrebbe generato molto sgomento, per poi andare via proprio insieme a lei. Il tutto, ovviamente, alle spalle della redazione.

L’appello alla redazione di Uomini e Donne

Tara è apparsa davvero disgustata da questa scoperta, sta di fatto che non ha esitato minimamente nel prendere la decisione di interrompere la storia con il suo compagno. La giovane si è detta assolutamente inorridita, tuttavia, ha voluto raccontare tutta questa incresciosa vicenda, anche se non le fa bene, proprio per fare in modo che chi di dovere prenda visione di questi contenuti e prenda le dovute decisioni.

Si spera, dunque, che i video in questione siano pervenuti nelle mani dello staff di Maria De Filippi, in modo che possano individuare questo imbroglione impedendogli di portare a termine il suo subdolo e machiavellico piano. Al momento non si sa il nome del ragazzo, ma è probabile che nei prossimi giorni ci sarà qualche aggiornamento a riguardo.