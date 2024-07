Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 10 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’orizzonte astrale promette trionfi e creatività. Potrebbe darsi che già da luglio tu abbia optato per un rinnovamento nel tuo ambito lavorativo. Per quanto riguarda l’amore, aspiri a un soffio di rinnovamento, pertanto esorterei i cuori solitari a mettersi in gioco. Stanno cercando rassicurazioni tutti coloro che da un periodo prolungato mantengono relazioni non formalizzate.

Oroscopo del Toro

Toro, questo mercoledì ti presenta un quadro di lavoro affascinante, con grandi prospettive in arrivo. Notiamo che alcuni cicli lavorativi sono giunti al loro termine. Passando invece al campo amoroso, avverto una certa ritrosia da parte tua. Venere, al momento, non sostiene i nuovi rapporti affettivi, o forse sei tu stesso a creare delle distanze, posizionando i famosi “puntini sulle i”.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, si avverte una sensazione di caos all’inizio di questa settimana, ma è normale quando la lista delle attività da svolgere sembra infinita. Il consiglio che vi do è di puntare tutto sull’amore perché Venere promette di soffiare a vostro favore molto presto. Luglio potrebbe rivelarsi un mese cardine per una questione del cuore.

Oroscopo del Cancro

Le relazioni di lavoro e le partnership aziendali stanno prosperando. Se c’è qualcosa che devi fare luce, queste giornate sono ottimali per farlo. Non esitare a prendere iniziative. Certo, la situazione può variare a seconda dell’età o delle circostanze, ma c’è una bassa probabilità di commettere errori.

Oroscopo del Leone

Leone, si preannuncia un quadro astrale davvero affascinante. C’è chi medita già sul periodo autunnale, dato che un’iniziativa o un piano necessita di una revisione. A breve, Venere farà il suo ingresso nel tuo segno e ti sussurrerà parole d’amore.

Oroscopo della Vergine

Vergine, grazie alla presenza della luna nel tuo segno zodiacale, riesci a pianificare con efficacia questa giornata di mercoledì. Nel caso in cui la tua relazione di coppia abbia vissuto precedentemente periodi di incertezza, sarà probabilmente più semplice fare chiarezza sugli aspetti problematici. Tuttavia, ti invito a prestare attenzione alla relazione con genitori e figli.

Oroscopo della Bilancia

Amici della Bilancia, è il momento di distanziarvi da quelle persone che hanno l’abitudine di addossarvi tutta la responsabilità delle situazioni negative, facendovi pesare una colpa per influenzarvi a compiere le loro volontà. E’ essenziale mettere da parte gli schemi preimpostati e disfarsi soprattutto delle ansie che ci affliggono. Per coloro che ambiscono a vivere un nuovo amore o desiderano rinnovare la loro vita sentimentale, siano questi progetti seri o semplici svaghi, Venere da oggi si dimostra alleata, portando energia positiva.

Oroscopo dello Scorpione

E’ evidente che il segno dello Scorpione, in questo periodo, ha bisogno di fare un po’ di chiarezza nella propria esistenza, prendendosi un momento di pausa. Probabilmente, deve prestare un aiuto a qualcuno che non sta attraversando un bel periodo. Ci aspettiamo che per la fine del mese, risolverà definitivamente alcune questioni domestiche.

Oroscopo del Sagittario

Ho notato, caro Sagittario, che il mese di giugno potrebbe aver portato una dose eccessiva di incertezze, che hanno potuto influenzare sia il tuo benessere fisico che la sfera lavorativa. Fortunatamente, adesso le acque sembrano calmarsi e ti stai dirigendo verso un futuro promettente. C’è solo un monito che vorrei darti: con Giove in opposizione, sarebbe meglio se evitassi di prendere rischi non necessari.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei sommerso da numerosi impegni e riflessioni. È naturale che tu sia sommerso da una moltitudine di preoccupazioni, però alla fine dei conti non dovresti essere bloccato da ostacoli insuperabili. Le recenti tensioni causate da dissonanze astrali si sono attenuate. E anche l’amore inizia a mostrarti segnali più forti.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, Giove e Marte stanno dirigendo opportunità uniche, portando alla conclusione di progetti su cui avete lavorato per lungo tempo, facendo spazio a nuove avventure. Questo non è il momento di rimanere stagnanti, ma di abbracciare il cambiamento.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, sento la necessità di avvertirti riguardo alcune tensioni amorose che potrebbero insorgere. Tuttavia, in questo periodo, potresti sperimentare anche profonde emozioni legate ai figli o alla casa. Insomma, sembra che tu abbia sulle spalle un importante progetto e sono sicuro che non mancherai di essere all’altezza.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.