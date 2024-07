In queste ore Marcello Messina ha avuto uno sfogo molto profondo su Instagram. Il cavaliere di Uomini e Donne ha manifestato un certo malessere che lo sta accompagnando in questo periodo e che lo sta spingendo a provare un senso di repulsione verso il genere umano. Ecco cosa è successo.

Il cavaliere di UeD Marcello Messina perde le staffe: che succede?

Tra gli esponenti che quest’anno hanno preso parte a Uomini e Donne c’è anche Marcello Messina. Il cavaliere ha fatto parlare molto di sé per alcune sue frequentazioni ma, soprattutto, per le accese liti avute con la sua ex Jasna Amodei. Proprio di recente i due hanno rilasciato delle interviste su UeD Magazine in cui hanno parlato reciprocamente male l’uno dell’altro, al punto che la dama ha anche ammesso di aver bloccato Marcello ovunque.

Al di là di questa situazione, l0umore di Marcello non sembra essere dei migliori anche per altre questioni. Durante una chiacchierata con i suoi fan di Instagram, infatti, il protagonista ha ammesso che ultimamente sta facendo molta fatica a tollerare le persone, sta di fatto che è anche meno presente sui social e si sta dedicando poco alla vita mondana. In particolare sta nutrendo una certa repulsione per il genere umano. Parole decisamente forti che, tuttavia, sono state accompagnate da un sorriso sarcastico da parte del cavaliere. Marcello non ha voluto specificare nel dettaglio cosa gli sia successo ma, sicuramente, deve aver notato qualcosa che lo ha pesantemente infastidito. Chissà se in tutto questo non c’entri anche la sua ex Jasna verso la quale, a quanto pare, nutre ancora del rancore.

Anche Armando Incarnato ha uno sfogo sui social

Ad ogni modo, oltre a Marcello, di recente anche un altro esponente di Uomini e Donne si è lasciato andare ad uno sfogo molto acceso, stiamo parlando di Armando Incarnato. Quest’ultimo ha registrato delle IG Stories in cui ha preso di mira alcuni personaggi che vede sui social che non gradisce affatto. In particolare, si è rivolto a certi uomini che perdono il loro tempo a commentare e mettere like al di sotto di foto di donne mezze svestite, solo perché mettono in mostra le loro grazie.

Il napoletano, ha attaccato anche queste donne, che pur di avere qualche like in più sono disposte ad umiliarsi. Tutte queste persone, a suo avviso, farebbero bene ad investire il loro tempo facendo qualcosa di costruttivo, come guadagnare denaro e, parlando di questo, non ha potuto fare a meno di tirare in ballo la sua attività di guadagno online che sponsorizza da diverso tempo.