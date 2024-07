Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 5 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 5 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, non c’è bisogno di velare l’intensità del ritmo che stai vivendo in questi giorni. Allo stesso tempo, sottolineo l’importanza di questo periodo: che tu stia pianificando un evento, un matrimonio, una convivenza, preparando un esame o avviando un progetto, ci sarà sicuramente un significativo contributo di impegno, ma anche una forte dose di motivazione. La domenica, allora, diventerà la giornata propizia per esprimere il tuo amore.

Oroscopo del Toro

Toro, siamo giunti a un punto critico: è tempo di fare luce su ciò che non procede nel verso giusto, eliminando anche quelle figure che ormai non rivestono più una significativa presenza nella tua esistenza. I rapporti affettivi, siano essi amicizie o relazioni amorose, hanno subito un cambiamento negli scorsi mesi.

Oroscopo dei Gemelli

Bisogna che i Gemelli diano spazio a tutti i contatti, in fin dei conti l’attuale posizione di Giove nel loro segno fornisce energia, propensione alla crescita ed alla fertilità. In questo momento sei pervaso da un vivo desiderio di rendere noto il tuo amore verso chi ti attrae. Gli incontri previsti per il mese di luglio riceveranno un significativo sostegno.

Oroscopo del Cancro

Cancro, un nome di per sé affascinante. Presente un forte senso di coesione nel tuo segno zodiacale, principalmente per risolvere tematiche familiari, ottenendo un grande piacere. Nutro la speranza che tu abbia già ricevuto delle novità promettenti sul fronte lavorativo. Se avevi un’operazione immobiliare pendente, la conclusione è stata meno dannosa rispetto alle tue aspettative.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, il transito di Mercurio in Venere avverrà l’11, conferendoti una carica di seduzione irresistibile. È molto probabile che venga colpito da un nuovo amore, a meno che la tua vita sentimentale non sia già impegnata in una relazione significativa. Ti invito però a tenere a freno il nervosismo, Marte si posiziona in opposizione.

Oroscopo della Vergine

Cari Virginiani, posso prevedere che vivrete dei bei giorni favorevoli. È noto che coloro che stanno progettando qualcosa per il mese di settembre stanno già meditando su questo. E se Cupido dovesse bussare al tuo cuore, non rifiutare.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, comprendi perfettamente quanto sia indispensabile possedere pazienza, specialmente quando pensi allo svolgimento degli eventi all’inizio dell’anno corrente. Tuttavia, prevedo nuovi sviluppi positivi in serbo per te. Nonostante le difficoltà incontrate nell’ambito sentimentale, ti consiglio di rimanere fiducioso. Non scordare che il mese di giugno non è stato affatto leggero, specie le prime due settimane. Tuttavia, avrai l’opportunità di affrontare le avversità mantenendo un atteggiamento positivo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sei ricco di intuizioni, tuttavia recentemente senti l’impulso di riesaminare tutto. Questo potrebbe essere attribuito all’effetto di Marte che ti sta causando un notevole nervosismo, o forse il desiderio di non affrontare più le incongruenze vissute negli ultimi mesi. È evidente che attualmente tendi ad esprimere il tuo malcontento più spesso del solito.

Oroscopo del Sagittario

Per i Sagittari, è possibile consolidare relazioni serie, sembra che il periodo tormentato vissuto negli ultimi tempi stia volgendo al termine. Adesso sembra profilarsi un periodo di benessere psicofisico e di rafforzamento. Il tuo desiderio di rassicurazioni in ambito sentimentale è forte e si prospetta la possibilità di ricevere le affermazioni che aspetti.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’ondata di contrasti che ha dominato il periodo di fine giugno sta finalmente recedendo. Puoi percepire come non tutti sono dalla tua parte. Tuttavia, gli ultimi tempi sono stati costruttivi, portando alla risoluzione di un problema preesistente. Presta attenzione alla sfera economica: potresti non avere le risorse economiche sufficienti per realizzare il progetto che avevi previsto.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno zodiacale dell’Acquario è chiamato a dimostrare una sincera dedizione e un’amicizia genuina, che troveranno una ricompensa nella sfera sentimentale. Tuttavia, è probabile che dopo l’undici del mese, ci sarà qualcuno che porterà in discussione una relazione.

Oroscopo dei Pesci

La tua impressionabilità ti porta spesso a sentirti sopraffatto da ogni singolo contrattempo. La confusione è stata una costante nell’ultimo periodo, ma è essenziale che tu lavori per risolvere gli intoppi e le incomprensioni emerse negli ultimi mesi. Alcuni segni zodiacali possono rivelarsi degli interlocutori ostinati, in particolare Vergine e Sagittario. Hai una buona affinità, invece, con Cancro e Scorpione.

