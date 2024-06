Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 29 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 29 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Sabato di grande impegno per l’Ariete: questo periodo è significativo per chi desidera tracciare un progetto e darne seguito nelle settimane successive. Potrebbe anche essere l’occasione adatta per organizzare un evento. Non dimentichiamo che le prime due settimane di luglio saranno molto rilevanti da questo punto di vista. La fretta potrebbe rivelarsi un pessimo consigliere, ma nel complesso, questo è un oroscopo che promette soluzioni.

Oroscopo del Toro

Per coloro appartenenti al segno del Toro che gestiscono un’impresa autonoma, si nota già un’avvenuta trasformazione sostanziale, che si palesa come un aspetto positivo. Recentemente ho espresso come le tempeste, pur sembrando destabilizzanti e distruttive inizialmente, possano in realtà svolgere il compito di purificare l’esistenza da situazioni difficoltose. Non sono più presenti evidenti ostacoli e questo periodo è rilevante anche per la ricerca affettiva. Potrebbe sussistere un amore in fase di sperimentazione nel mese di luglio, ma che potrebbe consolidarsi nel mese di agosto.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, apprezzi molto l’interazione con gli altri, poiché ti consente di confrontare e mettere a confronto le tue esperienze con quelle altrui – questo è fondamentale per te. E quante volte hai saggiamente offerto consigli agli altri? E in quante circostanze hai dimostrato umiltà, accettando consigli a tua volta? Eccolo qui, il valore inestimabile della comunicazione! E in questa fase, hai anche l’opportunità di esprimere apertamente ciò che non desideri più sopportare. Faccio riferimento a coloro che si sono sentiti sovraccarichi sul fronte lavorativo e che aspirano a ridurre i carichi – un modo sano per cercare equilibrio.

Oroscopo del Cancro

Amici del Cancro, avvertite un forte desiderio d’amore che, molto probabilmente, troverà presto realizzazione. Venere è già nel vostro segno, il che vi rende pienamente aperti all’amore e ad un profondo scambio con gli altri. Anche sul fronte lavorativo le cose sono in ripresa, in un periodo in cui ci si trova di fronte a molte attività da portare a termine. Pertanto, se state considerando un progetto significativo, ponderate accuratamente quali attività sarebbe più appropriato promuovere.

Oroscopo del Leone

L’ambiente astrale per il Leone è molto favorevole ad un luglio pieno di decisioni fondamentali, specialmente per quanto riguarda le questioni del cuore. Probabilmente, le persone con una relazione già consolidata potrebbero prendere in considerazione l’idea di convivenza o matrimonio, confermando la particolare rilevanza di questo periodo. Le persone nate sotto il segno del Leone che hanno riscontrato dei problemi nel mese di maggio, potrebbero sperimentare un periodo più riposante riguardante la loro forma fisica. Insisto su questo punto perché è importante che i leonini si abbandonino alle vibrazioni positive di quest’orizzonte astrale e dimentichino le burrasche del passato. Questa predisposizione cosmica incoraggia anche dei cambiamenti nella vita personale e familiare dei leonini.

Oroscopo della Vergine

Per coloro nati sotto il segno della Vergine, il cielo avrà un’influenza molto forte e determinante, con un impatto significativo anche sul vostro futuro. Questo aspetto positivo non solo favorisce la vostra creatività, ma vi aiuta anche a promuovere lo sviluppo negli studi e nelle attività di business, portandovi verso il successo. Per questo, se possedete un progetto, è il momento di farlo progredire con energia. Inoltre, sul piano emotivo, giugno promette degli sviluppi importanti verso la fine del mese.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia ha riscontrato qualche imprevisto riguardante il proprio benessere fisico intorno alla fine del mese di giugno. Questo periodo finale del mese è stato caratterizzato da vari momenti tesi, con conflitti che hanno coinvolto relazioni matrimoniali, collaborazioni professionali e rapporti familiari. Tale scenario sembra critico, ma promette una progressiva risoluzione e ritorno alla serenità. Quindi, anziché preoccuparsi di ulteriori ostacoli, l’attenzione dovrebbe essere focalizzata sulla gestione e risoluzione degli inconvenienti ancora presenti. In un tale contesto, l’amore può riacquistare il suo ruolo centrale, a patto però che si eviti di rimanere ancorati alle vicende passate.

Oroscopo dello Scorpione

Ammiro il fervore autentico di Scorpione in luglio, un periodo di tempo che esaminerà intensamente i legami amorosi. Vi avverto prontamente, poiché è possibile che l’equilibrio emotivo possa essere sballato nelle successive 3-4 settimane. Tuttavia, in termini di professione, la stabilità è assicurata, grazie all’influenza di Mercurio. Questo esalta la necessità di prendere una determinazione. In particolare nei giorni futuri, coloro che posseggono un’attività imprenditoriale possono essere mossi a fare una scelta significativa, mentre i dipendenti potrebbero trovare appropriato avanzare una richiesta. Non dimenticate però di valutare i rischi finanziari. Il cielo indica un utile punto di attenzione: potrebbe esserci eccesso di spese o tassazioni.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, recentemente ti sei confrontato con notevoli sfide, ma ora sei in grado di negoziare una tregua, o anche un favorevole accordo, sia che lo riguardi l’amore o il lavoro. In effetti, è un periodo ottimo per le relazioni, perché l’attuale configurazione astrale promette incontri nuovi ed emozionanti. Non solo per i single, ma anche per coloro che sono impegnati da tempo, perché potrebbero vedere formalizzata la loro union. Le connessioni che si instaurano in questi giorni evolveranno verso la serenità e l’armonia.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ti trovi in un periodo di cambiamento e di sfide a causa di alcuni pianeti in contrasto che ti influenzeranno fino al 10 luglio. Perciò, nonostante tu stia facendo delle azioni adeguate e positive, preparati a sentire critiche da coloro che, il più delle volte, si lamentano senza motivo valido. Capisco che queste ingiuste critiche possono infastidirti, e alcuni di voi Capricorno potrebbero ritrovarsi coinvolti in tensioni o controversie che avrebbero preferito evitare. Fai particolare attenzione alla tendenza all’aggressività verbale, che in questo periodo potrebbe essere esacerbata.

Oroscopo dell’Acquario

A quelle persone nate sotto il segno dell’Acquario, consiglio vivamente di confermare quegli appuntamenti pendenti e, allo stesso tempo, cercare di non farsi costringere eccessivamente dalle necessità altrui. Questo è il momento ideale per godersi un po’ più di libertà personale. È bene essere consapevoli del fatto che i prossimi giorni potrebbero portare alcune discrepanze nel comparto sentimentale, che potrebbero poi esplodere durante il mese di luglio, quando gli astri saranno in una posizione particolarmente opposta. Dunque, invito tutte le coppie, soprattutto quelle che hanno avuto divergenze nel passato, a mantenere l’attenzione. L’Acquario è un segno zodiacale che anela alla libertà e ama viaggiare, perciò è importante che chi si trova al fianco di una persona dell’Acquario sia indulgente e non emetta giudizi severi. Sarà benefico, inoltre, portare alla luce ed affrontare ogni incertezza economica al fine di risolverla con successo.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, il firmamento è decisamente a vostro favore, pronto a regalarvi lieti avvenimenti e riscontri positivi. Non è un eufemismo dire che molti di voi incontreranno l’amore. In anticipo, vi segnalo che Domenica, a partire dal pomeriggio, la luna risplenderà per voi, rendendo il momento perfetto per intraprendere una relazione importante. Quindi, tra oggi e domani, chi è intenzionato a tuffarsi in una nuova avventura sentimentale troverà il tempo favorevole. Queste stelle brillanti non porteranno solo novità dal punto di vista sentimentale, ma anche opportunità lavorative. Di quest’ultimo punto, ne parlerò più approfonditamente la prossima settimana.

