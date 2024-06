In queste ore sta generando molto sgomento sul web una foto in cui Tina Cipollari è apparsa in compagnia di due agenti della polizia. Lo scatto in questione è stato pubblicato dall’account Instagram ufficiale della Questura di Matera. L’immagine, sin dal primo momento, ha generato un grosso sgomento, sta di fatto che in tanti l’hanno commentata. Ad ogni modo, ecco per quale motivo l’opinionista di Uomini e Donne era con dei poliziotti e per quale ragione si è scatenato il caos sul web.

La foto con la polizia di Tina Cipollari che crea sgomento

Tina Cipollari, volto iconico di Uomini e Donne, ha recentemente smentito le indiscrezioni inerenti un suo possibile approdo sul Trono di UeD a partire dal prossimo anno. La donna continuerà ad essere opinionista indiscussa della trasmissione. A quanto pare, la donna gode di tantissimi fan, alcuni dei quali appartenenti anche al corpo di polizia.

In queste ore, infatti, sul profilo IG della Questura di Matera è apparsa una foto in cui sono inquadrati due agenti in compagnia di Tina Cipollari. Tutti e tre sono assolutamente felici e sorridenti. Ad ogni modo, a generare particolare sgomento sul web è stata, non solo la foto in sé, ma anche la didascalia annessa e scritta proprio da chi gestisce tale account. In essa, infatti, Tina è stata definita come “una straordinaria protagonista dello spettacolo italiano“.

Sul web è bufera, la questura modifica tutto

Questa affermazione ha generato molto clamore. In tanti, infatti, sono intervenuti criticando il comportamento degli agenti di polizia che, invece di occuparsi di faccende serie, hanno perso il tempo a scattare una foto con Tina Cipollari. Inoltre, definire l’opinionista di UeD come una straordinaria protagonista dello spettacolo è apparso un epiteto un po’ eccessivo. Tra i commenti, infatti, c’è chi ha scritto che allora Raffaella Carrà si rivolterebbe nella tomba.

Ad ogni modo, la foto è divenuta così virale al punto che la Questura di Matera si è sentita in dovere di modificare la didascalia. Adesso, infatti, guardando il post che ha generato tutto questo sgomento appare un’altra didascalia, ovvero, un semplice: “Buona serata dai nostri colleghi“. A quanto pare, chi gestisce tale account ha rimosso anche alcuni commenti sgradevoli, cercando di ridimensionare tutta la situazione. Tina, invece, non è intervenuta sulla faccenda. La donna, infatti, si è limitata semplicemente ad accettare di farsi una foto con i due agenti e null’altro.