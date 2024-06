A generare particolare sgomento tra le coppie di questa edizione di Temptation Island c’è, sicuramente, quella formata da Martina e Raul, su cui sono emerse delle indiscrezioni in queste ore. Nel frattempo, però, stanno provocando un certo stupore anche alcune dichiarazioni rilasciare dal padre di Martina nel corso di una recente intervista. Il signor Armando De Ioannon ha speso delle parole sul fidanzato della figlia ed ha detto delle cose assolutamente inaspettate.

Le parole del padre di Martina su Raul prima di Temptation Island

Armando De Ioannon, padre di Martina, attuale concorrente di Temptation Island, ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha fatto delle confessioni inedite in merito al rapporto tra sua figlia e Raul, ma non solo. L’uomo si è soffermato anche sul ragazzo, facendo delle rivelazioni totalmente discordanti con tutte le segnalazioni che sono trapelate in questi giorni.

Il padre di Martina ha ammesso di essere rimasto sempre molto colpito da Raul, che reputa un ragazzo a modo e davvero innamorato di sua figlia. I due stanno insieme da circa un anno, ma si sono frequentati anche in passato, tra alti e bassi. L’uomo, inoltre, ha anche chiarito di avere molta fiducia in sua figlia quindi, se lei ha ritenuto opportuno tornare con Raul, avrà avuto le sue ragioni, quindi, non può che essere d’accordo e felice per lei. Armando, inoltre, ha anche chiarito di credere che Raul si sia comportato sempre bene con sua figlia e, al di là di qualche piccolo problema di gelosia, lo reputa un ragazzo dalle serie intenzioni.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Le altre confessioni del padre di Martina

Insomma, parole assolutamente inaspettate e non in linea con tutto quello che è trapelato in questo periodo sul conto del ragazzo. Ad ogni modo, Il protagonista dell’intervista ha svelato anche come ha reagito alla notizia che sua figlia sarebbe andata a Temptation Island. A tal riguardo, ha detto che, in un primo momento, era un po’ scettico, in quanto non conosce il mondo della televisione. A seguire, però, ha deciso di fidarsi del senso di giudizio di sua figlia, quindi, è stato d’accordo.

La famiglia di Martina gestisce un ristorante in cui spesso vengono personaggi famosi, tuttavia, al di là di questi incontri, Armando De Ioannon non ha alcun tipo di idea di come sia realmente il mondo della televisione e di cosa si celi al suo interno. Ad ogni modo, non resta che attendere per vedere cosa sarà successo tra Raul e Martina nel reality show.