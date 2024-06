Giovedì 27 giugno andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Il reality show incentrato sulle tentazioni quest’anno vede sette coppie mettersi in gioco per capire se i loro sentimenti siano veri e forti oppure no. A generare un bel po’ di sgomento in queste ore, però, sono alcune voci trapelate sulle tentatrici che avranno il compito di provocare i fidanzati in gioco, che ricordiamo sono: Alex Petri, Cristian Lanfranchi, Lino, Luca Bad, Matteo Vitali, Raul Dumitras e Tony Renda. Ecco cosa è emerso.

L’ilarità del web sui fidanzati di Temptation Island: cachet alti per le tentatrici?

Da quando sono state presentate le sette coppie che quest’anno si metteranno alla prova a Temptation Island, sul web si è scatenata una certa ironia. Nello specifico, infatti, in tanti hanno preso in giro i fidanzati, che in questa edizione non sembrano essere particolarmente attraenti. Proprio per tale ragione, sui social si sono stati tanti i commenti giocosi volti a definire le tentatrici come delle “poverine” costrette a provocare i ragazzi in gioco.

Qualcuno ha addirittura avanzato delle ipotesi in merito ai cachet delle tentatrici. Per svolgere al meglio il loro compito, infatti, le ragazze dovrebbero essere decisamente ben pagate, altrimenti non riuscirebbero nel loro intento. Ma sarà davvero così? Al momento non si conoscono le cifre destinate ai tentatori di Temptation Island. Lo scorso anno, però, un’ex partecipante della trasmissione rivelò che chi si occupa di tentare i fidanzati e le fidanzate guadagnerebbe dai 150 ai 200 euro al giorno. Sarà lo stesso anche quest’anno?

Quanto costa il villaggio dove si svolge il reality show?

Nel frattempo, sul web sono trapelate delle indiscrezioni anche in merito a quelli che sembrerebbero essere i costi previsti per soggiornare nella struttura presso la quale viene registrato Temptation Island. Ricordiamo, infatti, che il reality show è ripreso a l’Is Morus Relais, un resort che si trova nel cuore della Sardegna, dotato di tutti i confort possibili. Ebbene, chi volesse soggiornare in tale struttura nei periodi di alta stagione dovrà pagare circa 200 euro a notte. Situazione del tutto differente, invece, se si vuole soggiornare presso una delle ville, il cui costo può arrivare anche a 9000 euro a notte. Insomma, a quanto pare, il reality show non sembra badare a spese.