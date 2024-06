In queste ore, lo staff di Temptatoon Island sta condividendo contenuti sui profili social del programma per rammentare ai telespettatori l’appuntamento con la prima puntata previsto il prossimo giovedì 27 giugno. L’ultimo video, però, ha generato un po’ di sgomento in più rispetto agli altri. Nel dettaglio, infatti, sono stati mostrati i tentatori e le tentatrici coperti con il solito mantello. Al di sotto di tale video, però, è scoppiato il caos. Ecco per quale motivo.

Il video dei tentatori e le tentatrici di Temptation Island

Lo staff di Temptation Island ha condiviso un video che sta generando molto sgomento, ovvero, quello inerente i tentatori e le tentatrici. Le sette coppie sono già state presentate, e sul loro conto sono già trapelati svariati gossip e scoop. In merito all’altra parte del cast, invece, quella formata dai single, non sono trapelate molte informazioni.

Sul profilo Instagram del reality show è stato pubblicato il video inerente il loro ingresso nel villaggio. I loro volti e i loro corpi sono coperti da dei mantelli, pertanto, non è stato possibile individuare le loro identità e capire se tra di loro ci sia qualche volto conosciuto. Solo al termine della clip è stata mostrata una ragazza, dal fisico scolpito e i capelli biondi e lunghi di cui, tuttavia, non è stato possibile distinguere i tratti somatici dato che la clip era volutamente sfocata.

La polemica del web: ecco perché

Ad ogni modo, al di sotto del video in questione è scoppiata una polemica. Tanti utenti hanno commentato. Alcuni hanno ammesso di non vedere l’ora che il reality show inizi, dato che ce ne saranno da vedere sicuramente delle belle considerando le premesse. Altri, invece, hanno sollevato delle obiezioni. Alcuni si sono soffermati sulla scelta di far entrare, come sempre, i tentatori e le tentatrici con i mantelli, cosa che, oltre ad essere obsoleta ormai, è anche pericolosa in quanto i protagonisti potrebbero inciampare.

Altri, invece, hanno fatto dell’ironia un po’ più pungente. Nello specifico, hanno detto che quest’anno i single, specie le donne, siano capitate piuttosto male dato che dovranno relazionarsi con i fidanzati che sono stati presentati e che, secondo molti, non sarebbero un granché fisicamente. Altri ancora hanno invitato lo staff del programma a cambiare canzone di sottofondo, anche se quella scelta è, ormai, iconica del programma. Ad ogni modo, critiche a parte, Temptation Island partirà tra pochissimo e non resta che attendere per vedere cosa succederà.