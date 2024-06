Non è affatto inusuale che alcuni personaggi del mondo dello spettacolo passino da un reality show ad un altro. Un po’ più difficile, però, è vedere qualcuno terminare un programma e cominciarne, subito dopo uno abbastanza simile. Ebbene, questo è ciò che potrebbe capitare quest’anno al Grande Fratello, in quanto un’ex protagonista dell’Isola dei Famosi si è candidata. Ecco di chi si tratta e cosa ha detto.

Ecco quale ex protagonista dell’Isola dei Famosi si è candidata per il Grande Fratello

In questo periodo si stanno effettuando i casting per il Grande Fratello. Ad avere un ruolo attivo nella selezione dei protagonisti è Giuseppe Garibaldi, ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ad ogni modo, a generare particolare sgomento in queste ore sono delle dichiarazioni fatte da un’ex protagonista dell‘Isola dei Famosi.

Lei è Alvina Verecondi Scortecci, la quale è arrivata fino alla finale dell’Isola non riuscendo, però, a piazzarsi tra i primi tre. La contessa ha aperto la box di domande con i fan di Instagram ed ha risposto ad alcune curiosità. Tra i temi affrontati, un utente le ha chiesto se parteciperebbe al GF. Ebbene, a tale quesito, Alvina ha risposto dicendo di non aver mai pensato a questa eventualità, tuttavia, nella vita non si può mai dire mai. Dalle sue parole, dunque, è trapelata una certa propensione a prendere parte al programma di Alfonso Signorini, ma non è tutto.

Alfonso Signorini accoglierà la sua richiesta?

A confermare il fatto che Alvina Verecondi Scortecci sia propensa a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello è anche il fatto che abbia taggato più volte Signorini tra le sue IG Stories inerenti l’argomento. Cosa deciderà di fare, dunque, il conduttore, le darà questa possibilità? Inoltre, Alvina ha anche ammesso di essersi subito ambientata dopo l’Isola.

Solitamente, i concorrenti fanno una certa fatica a tornare alla vita normale, specie dal punto di vista dell’alimentazione. Ebbene, questo non è accaduto ad Alvina che, invece, ha svelato di non averci messo assolutamente nulla a tornare alla normalità. Inoltre, la donna ha anche detto di non aver sofferto particolarmente sull’Isola. Le sono mancati i suoi aperitivi ma, tutto sommato, non ha patito tanto né la fame né, tanto meno, tutte le scomodità presenti. Questo, dunque, dimostra che la giovane sia già pronta per entrare a far parte di un nuovo reality show. Non resta che attendere per vedere come andrà a finire.