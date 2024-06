Tra le coppie nate durante l’edizione di quest’anno di Uomini e Donne al Trono Classico c’è quella formata da Daniele Paudice e Gaia Gigli. I due hanno lasciato la trasmissione insieme in occasione dell’ultima puntata del programma. Ma come starà andando la storia tra loro? Stanno ancora insieme? Ecco cosa è emerso.

Come va tra Gaia e Daniele dopo UeD: dedica romantica, fan esilarati

I fan di Daniele Paudice e Gaia Gigli possono tirare un sospiro di sollievo. I due ex volti di Uomini e Donne, infatti, sono felicemente fidanzati e si stanno godendo la loro relazione lontano dai riflettori. In tanti hanno messo in discussione il loro legame, considerando il fatto che Daniele avesse compiuto la sua scelta in poco tempo e, inoltre, Gaia ha anche una situazione familiare piuttosto intricata, dato che ha già un figlio avuto da una precedente relazione, mentre Daniele è un ragazzo spensierato.

Ad ogni modo, malgrado le loro vite apparentemente differenti, i due sono riusciti a trovare la giusta sintonia, pertanto, stanno ancora insieme. Proprio in queste ore Gaia ha pubblicato su Instagram una foto in cui lei è Daniele sono avvinghiati sulla spiaggia dinanzi un tramonto mozzafiato. Al di sotto del post in questione, poi, la Gigli ha anche fatto un’importante dedica a Paudice, ovvero, gli ha detto di amarlo. La dichiarazione è stata condivisa anche da Daniele, il quale ha risposto dicendo di ricambiare il sentimento.

Primo viaggio di coppia per la Gigli e Paudice: dove andranno?

Insomma, sembra proprio che tra Daniele e Gaia le cose non possano andare meglio di così. Al di sotto di tale contenuto, poi, sono tante le persone che sono intervenute per complimentarsi con loro dicendogli di formare davvero una splendida coppia.

Gaia, poi, ha svelato ai fan che i due presto partiranno per la loro prima vacanza insieme. Per stuzzicare un po’ i follower ha chiesto loro di indovinare quale sia la meta che entrambi hanno scelto per il loro primo viaggio di coppia. Per il momento, però, la destinazione non è stata ancora svelata. Inoltre, non si sa neppure se a questa vacanza parteciperà anche il figlio di lei, oppure se, per il momento, la giovane preferisce tenerlo al di fuori per salvaguardarlo nell’attesa di consolidare ulteriormente il rapporto con Daniele, ipotesi più probabile.