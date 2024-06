Vladimir Luxuria ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni in merito all’Isola dei Famosi, svelando alcuni retroscena circa la sua decisione di accettare di guidare il reality show, ma non solo. La protagonista ha anche ammesso ciò che farà adesso, che il suo impegno lavorativo principale si è concluso. Ecco cosa ha dichiarato.

Ecco cosa farà Vladimir Luxuria dopo l’Isola dei Famosi

Nel corso di una recente intervista rilasciata per il magazine Mio, Vladimir Luxuria ha svelato di essere molto soddisfatta del lavoro fatto all’Isola dei Famosi, tuttavia, ha anche ammesso di avere bisogno di staccare un po’ la spina. Adesso che il reality show è giunto al termine, si sta dedicando al suo spettacolo teatrale, che sta sponsorizzando molto anche mediante i suoi social.

Ad ogni modo, a breve la tournee volgerà al termine, pertanto, a Vladimir non resterà che godersi un po’ di meritato relax. A tal riguardo, Luxuria ha rivelato di aver già contattato il suo agente dicendogli che, per un bel po’ di tempo, sparirà dalla circolazione e farà perdere le tracce di sé, in quanto ha un impellente bisogno di riposare. A tal proposito, Vladimir ha dichiarato di voler partire per un viaggio in Kenya, a contatto con la natura, con se stessa e nient’altro.

Vladimir e le critiche: cosa ha svelato sul reality show

L’esperienza dell’Isola dei Famosi, infatti, è stata estremamente provante per lei. Malgrado questo, però, Vladimir Luxuria ha ammesso di non essere un0ingenua. Quando ha accettato di prendere parte al programma come conduttrice, era perfettamente consapevole di quello a cui sarebbe andata in contro e delle pesanti critiche che avrebbe ricevuto.

Gli attacchi, però, non l’hanno mai scalfita più di tanto. Con il passare del tempo, infatti, ha imparato a conviverci e a soprassedere, anche se alcune parole continuano a ferire ancora oggi. Ad ogni modo, lei cerca sempre di uscirne a testa alta e di replicare, non solo per se stessa, ma anche per essere da monito per gli altri, spronandoli a reagire dinanzi le critiche e gli insulti e a non lasciarsi intimorire. In merito al futuro del reality incentrato sulla sopravvivenza, invece, almeno per il momento, non sono trapelate informazioni.