Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 16 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 16 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’attuale opposizione della Luna e una singolare Venere suggeriscono che nei giorni prossimi alcuni eventi potrebbero non essere del tutto prevedibili. Non è un presagio negativo, ma piuttosto un invito ad abbassare i toni e ad affrontare con serenità le ore futuri. Come sempre consiglio, non bisogna dare troppa importanza alle previsioni astrali. Tutto sommato, indicano solo che le prossime due settimane potrebbero essere cariche di malintesi e tensioni. Le stelle, infatti, suggeriscono che se c’è qualcuno che non apprezzi particolarmente, potresti iniziare a sentire il peso di questa relazione già da oggi.

Oroscopo del Toro

Capricorni, tra il periodo di ottobre e novembre dello scorso calendario e fino a Febbraio del corrente anno, avete traversato un periodo tempestoso pieno di ostacoli. Ma avete l’intuito grazie a Giove che favoreggia il vostro segno; mantenete la vostra fiducia. Queste difficoltà non sono state del tutto negative perché hanno contribuito a liberarvi da situazioni e individui che non avevano valore. Ora, chi lo sa? Forse l’amore sboccerà nuovamente nella vostra vita. Domani, Venere sorride su di voi, incoraggiando sentimenti profondi e nuovi incontri.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, avete a disposizione una Luna molto rilevante, un Giove intrigante e una domenica che promette bene. Tutti questi fattori vi favoriscono, pertanto le vostre idee sono stimolate e c’è anche un forte desiderio di socializzare. Potrebbe essere il momento perfetto per rafforzare un legame amoroso. In ambito sentimentale, non conviene procastinare. Anche chi ha appena attraversato una rottura sarà pronto a tornare in pista.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, è tempo di riassestamento per voi. Diversi pianeti a breve si posizioneranno favorevolmente nel vostro segno, portando con sé un’ondata di energia rinvigorente. Risposte attese da lungo tempo possono finalmente giungere, trasformando le ultime settimane di attesa in un periodo in cui tornate a rivestire il ruolo principale delle vostre esistenze. Se avete riscontrato dubbi o preoccupazioni recenti, è del tutto naturale per il vostro segno, che può occasionalmente attraversare periodi di tensione. Per oggi, un turbinio di dissonanze lunari potrebbe causare qualche lieve contrattempo o ritardo, ma non di rilevante conseguenza.

Oroscopo del Leone

Cari Leoni, avete davanti a voi un luglio carico di novità, grazie all’ingresso di Venere nel vostro segno. Un’occasione che rafforzerà notevolmente il vostro fascino e incrementerà il desiderio di reagire e di rimediare a qualche ingiustizia passata. Ritrovare l’energia per risalire la collina sarà un sentimento molto forte. Ricordate quanto maggio è stato un periodo burrascoso a livello emotivo, un tempo di preparazione ed azione. Ma guardando avanti, vi assicuro che non mancheranno momenti di trionfo. Ci sarà chi dovrà rigenerare le proprie energie fisiche, ma sappiate che la forza arriverà.

Oroscopo della Vergine

La Vergine osserverà progressi a partire da domani. Questo inizio di giugno è stato indubbiamente impegnativo, dovuto al fatto che non sempre le persone ti hanno ascoltato. Sospetto che molti nati sotto questo segno abbiano già effettuato le cosiddette pulizie di primavera, che in questo caso non comprendono la dimora ma lo spazio personale. Di conseguenza, un po’ di rimozione di individui che non erano più essenziali è avvenuta. Questo Saturno in opposizione dall’ultimo anno ha condotto ad un incrocio. Venere, che da domani sarà intrigante, segna una buona promessa per rafforzare l’amore.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, temo che nella seconda metà di giugno, alcuni contrattempi del passato potrebbero tornare alla luce. Se ci sono individui che si sono dimostrati fonte di problemi, è opportuno prendere le distanze. Non dovresti prestare ascolto a coloro che cercano di gravarti con inutili sensi di colpa, specialmente se stai vivendo una situazione sentimentale complessa. Non possiamo negare che le dinamiche si sono trasformate negli ultimi mesi; i rapporti con il Toro e l’Ariete si sono rivelati leggermente più ardui, come avevo previsto nelle mie previsioni astrologiche del 2024. Questo è certamente un periodo di cambiamenti.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, il firmamento ti sorride e, come per tutti gli astri, se hai espressamente richiesto un segno, vedrai che arriverà. Ma ricorda, nulla accade se non ci mettiamo in moto: la stasi non porta a nulla di buono. Venere e Mercurio, a partire da domani, si mostreranno favorevoli nei tuoi confronti. Una luna particolarmente affascinante suggerisce che avrai possibilità di fortuna negli incontri e nelle relazioni, nonché una lucidità mentale molto utile in questo periodo per prendere decisioni importanti. Chissà, forse quel progetto che hai lasciato da tempo in un cassetto potrebbe essere recuperato.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sacrifici e contrapposizioni astrali hanno reso la prima metà di giugno un periodo da lasciare nel passato. Intorno al 6 del mese, così come negli ultimi 4-5 giorni, hai vissuto tempi di inquietudine e agitazione. La tua natura ottimista e inarrestabile ti ha permesso di rimanere resiliente, persino di fronte a questi ostacoli. È tipico del tuo segno non perdere mai la speranza, pensando: “benché il mio stato possa essere difficile, ci sono sicuramente persone in condizioni peggiori, o in qualsiasi caso ho il potere di riprendersi, perché sono forte”. Questa forza ti permette di rimetterti sempre in sesto. La tua generosità è indiscutibile, ma ricorda di dedicare parte di questo dono a coloro che ne hanno veramente bisogno.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, non è un mistero che il periodo che stai attraversando, e in particolare la seconda metà di giugno, possa sembrarti più gravoso dal punto di vista fisico. Sono convinto, però, che molti riusciranno a ritrovare il loro percorso. Al centro dell’attenzione, come accaduto a maggio, ci saranno ancora le questioni lavorative e in particolare le questioni economiche. Tuttavia, bisogna prestare un’attenzione particolare alla gestione delle energie. Forse hai spinto un po’ troppo sul pedale dell’acceleratore e adesso è il momento di fare una pausa e un check-up. Infine, in ambito affettivo, il mio consiglio è di non creare troppo movimento: a volte è meglio lasciare le acque tranquille.

Oroscopo dell’Acquario

Gli astri sorridono all’Acquario, con una Luna favorevole e Giove anch’esso in ottima posizione. Queste combinazioni astrali indicano una ritrovata creatività, emozioni in fermento e possono ri-portare in primo piano vecchi risentimenti. È quindi un semaforo verde per il fine settimana, incluso questa domenica che si preannuncia molto vivace. Se c’è qualcuno che ti affascina, non perdere tempo e organizza un incontro.

Oroscopo dei Pesci

Concludiamo magnificamente con la lettura astrale del segno dei Pesci. Di fronte a un periodo difficoltoso, come per tutti gli altri segni zodiacali, emerge un forte desiderio di risposta. Infatti, l’inizio di giugno non ha offerto particolari soddisfazioni. Tuttavia, i giorni 17, 18 e 19 sono considerati molto fortunati, praticamente inevitabili! Perciò, se devi pianificare un incontro, organizza fin da ora le tue giornate, privilegiando principalmente Lunedì, Martedì e Mercoledì. Ricorda che questo è il periodo più propizio per mostrarti aperto e disponibile nei confronti del prossimo, anche se forse hai subito una recente delusione. Ribadisco, le prime due settimane di questo mese sono state un po’ complesse, ma ora avrai più chiarezza su come muoverti. Fai attenzione a coloro che possono apparire sorridenti ma che, in modo più o meno velato, approfittano delle tue abilità per poi non ricambiare. In sintesi, è giunto il momento di smascherare coloro che non sono realmente al tuo fianco.

