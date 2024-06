Da quando Uomini e Donne ha chiuso i battenti, i fan più accaniti della trasmissione sono curiosi di scoprire come stiano andando le cose tra dame e cavalieri che hanno preso parte all’edizione di quest’anno del talk show. In alcuni casi, sono gli stessi protagonisti che, mediante i social, condividono con i follower aggiornamenti sulla loro vita. Ma in altri casi questo non accade, pertanto, bisogna ricorrere ad altri metodi per saperne di più. Ecco, dunque, cosa è emerso in queste ore.

Segnalazione su un noto cavaliere del Trono Over di UeD: chi è, e che ha fatto

Cosa starà succedendo alle dame e ai cavalieri che quest’anno hanno partecipato a Uomini e Donne? In questo periodo qualcuno di loro avrà trovato l’amore? C’è stato qualche avvicinamento o qualche rottura? A queste domande ha risposto Lorenzo Pugnaloni, il quale ha rivelato di essere venuto a conoscenza di una notizia che riguarda un noto cavaliere del Trono Over.

La persona in questione è Silvio Venturato, l’uomo che ha sempre generato molto clamore per i suoi racconti decisamente coloriti e le sue richieste spinte in un rapporto. Al termine della trasmissione il cavaliere non è sembrato riuscire a costruire qualcosa di importante, anche se si era relazionato con una dama dal quale sembrava preso. Le cose, però, non sono decollate, sta di fatto che pare che, in questi giorni, il protagonista abbia conosciuto un’altra donna con cui sarebbe stato avvistato insieme.

Notizie sui cavalieri e dame dopo Uomini e Donne

Al momento, però, non sappiamo con certezza se la donna in questione appartenga al parterre di UeD, oppure se sia una persona esterna alla trasmissione, in quanto la sua identità non è stata resa nota. Con una certa ironia, però, potremmo dire che Silvio pare abbia trovato l’amore. Non lo rivedremo, dunque, a settembre nel parterre del Trono Over? L’estate è ancora lunga, pertanto, tutto potrebbe accadere.

In merito agli altri esponenti, invece, sempre Pugnaloni ha affermato che nessuna dama e nessuna cavaliere si stia frequentando. Questo, ovviamente, eccetto le coppie che hanno deciso di uscire volontariamente dalla trasmissione in reciproca compagnia. Per il resto, però, non è sbocciato alcun sentimento tra nessun esponente. Salvo cambiamenti, dunque, a settembre dovremmo rivederli quasi tutti nel parterre.