Dopo la presentazione della prima coppia di Temptation Island, formata da Siria e Matteo, lo staff del programma ha deciso di ufficializzare anche la seconda. Loro sono Jenny e Tony. A scrivere alla produzione è stata lei, in quanto ha accusato il suo compagno di opprimerla e di non farle vivere la sua vita. Per contro, invece, lui è stato dipinto come uno sciupafemmine, ma qualcosa non torna, ecco perché.

Chi è la seconda coppia di Temptation Island e cosa ha svelato lei sul fidanzato

Jenny e Tony sono la seconda coppia di Temtpation Island. Nel video di presentazione a parlare è stata soprattutto lei, che è stata anche colei che ha deciso di iscriversi al reality show incentrato sulle tentazioni. In particolare, la giovane ha spiegato di avere 26 anni, di essere di Catania e di essere fidanzata con Tony da cinque anni.

La relazione tra i due, però, sembra stia troppo stretta a Jenny, la quale si sentirebbe oppressa dall’eccessiva gelosia del suo compagno. Quest’ultimo, inoltre, è stato dipinto come un vero sciupafemmine. A tal proposito, infatti, Jenny ha svelato che lui di professione fa il DJ e, anche per questo, è circondato sempre da tante donne. Quando i due si sono conosciuti, inoltre, lui aveva dato le chiavi di casa sua a ben tre donne che stava frequentando.

Cosa non torna del racconto di Jenny su Tony

Dalla descrizione di Jenny, dunque, Tony è sembrato essere un vero latin lover, tuttavia, nel momento in cui lui è apparso in video, la situazione è sembrata alquanto differente. Almeno dal punto di vista estetico, infatti, Tony non sembra essere affatto l’uomo descritto dalla sua fidanzata. Il giovane dà molto più l’aria di essere un simpaticone e giocherellone.

Questa è la percezione avuta anche da tanti utenti del web che hanno preso visione del video. In molti, infatti, hanno reputato molto più avvenente e prorompente Jenny invece di Tony, pertanto, sono sorti dei dubbi. Si tratta del classico caso in cui l’apparenza inganna, oppure i due nascondono qualcosa? Non resta che attendere l’inizio del programma, prevista per giovedì 13 giugno, per capire un po’ meglio come sono fatti davvero.