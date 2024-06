Lil Jolie è stata una delle protagoniste indiscusse di questa ultima edizione di Amici 23. Eliminata contro Sarah che invece il talent lo ha vinto, Lil ha di recente pubblico il suo Ep La vita non uccide. La cantautrice campana ha rilasciato un’intervista a Super Guida Tv. Qui ha parlato del suo progetto musicale ma non solo. Andiamo a vedere che cosa ha raccontato Lil Jolie dalla sua esperienza al programma tv fino ai suoi progetti e i suoi sogni.

Lil Jolie si racconta dopo Amici 23

Nell’intervista, Lil Jolie ha spiegato innanzitutto come il nome d’arte sia nato per scherzo. Il suo vero nome è Angela. Un giorno una sua amica le fece una foto e le disse che in quella posa assomigliava proprio ad Angelina Jolie. Così lei pubblicò la foto sui social scrivendo nella descrizione ‘Lil Jolie’ che tradotto significa Piccola Jolie. Lei all’epoca era più piccolina, aveva circa sedici anni.

La cantautrice ha chiaramente parlato anche del suo lavoro La vita non uccide in cui compare, tra le altre, Kiss me, un brano scritto con la collaborazione di Madame. Lil ha spiegato di aver collaborato con l’artista da remoto in quanto mentre la canzone nasceva lei era ancora una allieva di Amici. In futuro però le piacerebbe avere una collaborazione più diretta con Madame e magari avere uno scambio di idee con lei.

Intanto proseguono le sue date instore per incontrare i fan in occasione della presentazione dell’Ep. Ed a proposito di fan, Angela ha fatto sapere di aver ricevuto alcune richieste insolite da parte del suo pubblico. C’è infatti chi le ha chiesto di scrivere una frase o il titolo di una canzone per poi andare a farne un tatuaggio. Lil ogni volta spiega che non ha una bella scrittura ma quando poi incontra nuovamente queste persone le ritrova proprio con il tatuaggio sulla pelle.

Nell’intervista Lil Jolie è tornata a parlare della sua esperienza ad Amici 23. E’ stata lei a decidere di iscriversi ai casting in quanto aveva l’esigenza di essere vista. Nell’ultimo periodo infatti aveva un po’ perso la sua identità. All’interno del talent le difficoltà non sono comunque mancate anche perché per la giovane gestire le fragilità di fronte alle telecamere non è stato affatto semplice. Si è fatta forza da sola, non voleva bruciare l’opportunità e alla fine poi ci è riuscita davvero.

La cantautrice ha anche affermato di aver fatto il tifo per Sarah Toscano. E’ molto felice che a vincere sia stata la sua collega con cui ancora si sente spesso. Così come con tanti altri ex allievi. Molti di loro sono per lei dei veri amici.

I sogni e i progetti di Lil Jolie

Che sogni ha Lil Jolie per il suo futuro musicale? Intanto una collaborazione con Tommaso Paradiso perché adora la sua penna e la sua visione cantautorale. Non sole. Le piacerebbe anche collaborare con Achille Lauro, con Colapesce e Di Martino o magari con Calcutta. Al momento, nonostante per lei Sanremo resti sicuramente un sogno, crede che sia lontano e pensa che per potervi partecipare bisogna avere la canzone giusta. Non un brano che nasce propriamente per il Festival ma da una importante esigenza dell’artista. Fino a che quella canzone non arriverà, Lil non salirà sul palco dell’Ariston.

Certo è che il vero sogno della ex allieva di Amici 23 è quello di vivere di musica per sempre. Non ha un obiettivo in senso numerico, non le importa il primo posto in classifica, oppure fare uno stadio. Le basterebbe sapere che questo possa continuare all’infinito, continuare dunque a fare questo lavoro, magari costruendo una nicchia fedele che la segua sempre. Forse l’obiettivo di Lil Jolie è proprio questo: fidelizzare il suo pubblico e portarselo dietro per tutta la vita. Ed in effetti i suoi già la amano tanto.