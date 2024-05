All’Isola dei Famosi un nuovo comunicato ha scombussolato non poco gli animi tra i concorrenti. Lo Spirito dell’Isola ha chiesto a Edoardo Franco di fare delle domande dirette ai suoi compagni d’avventura, a cui avrebbero dovuto rispondere in maniera sincera. Ebbene, mediante questo giochino sono saltate fuori diverse cose molto interessanti.

Le confessioni inedite di Khady Gueye e Artur Dainese all’Isola dei Famosi

La prima domanda Edoardo Franco ha voluto rivolgerla a Khady Gueye e Artur Dainese. Nel dettaglio, ha chiesto loro se si siano mai coperti le spalle a vicenda. Ebbene, i due hanno confermato e, durante la chiacchierata, è saltato fuori che il motivo per cui si sono coperti risiede nel cibo. Questo, dunque, ha indirettamente portato a galla una faccenda molto incresciosa. Pare che i due abbiano confessato di essere stati i principali artefici dei furti del cibo verificatisi un po’ di tempo fa, ma non è tutto.

Khady, poi, ha svelato anche se ci sia mai stato un concorrente che ha odiato, e lei ha detto di sì. La giovane ha spiegato di avercela avuta a morte con Samuel Peron nel momento in cui si è sentita sempre attaccata e messa in discussione da lui. Artur, poi, ha confessato di aver tradito alcuni concorrenti durante tutto il percorso, tuttavia, non ha voluto svelare chi e in che occasione. Dainese, però, ha ammesso anche qualche suo difetto, come l’essere egocentrico, narcisista e anche permaloso.

Le confessioni degli altri concorrenti e le conclusioni di Edoardo Franco

Franco, poi, ha fatto domande anche agli altri concorrenti. A Matilde Brandi ha chiesto se si sia mai trattenuta nei riguardi di Valentina Vezzali per evitare di perdere le staffe. Lei ha confermato dicendo di essersi trattenuta sia per la sua ex compagna d’avventura sia per se stessa in quanto non voleva dire cose di cui si sarebbe potuta pentire. A Edoardo Stoppa, invece, è stato chiesto chi non vorrebbe mai rivedere al di fuori del programma. Lui ha detto nessuno inizialmente, in seguito, poi, ha ammesso che ci sarebbe qualcuno che, ormai, non è più sull’isola.

Aras Senol, dal canto suo, ha definito Artur la persona più antipatica con cui si è relazionato sull‘Isola dei Famosi, mentre Karina Sapsai ha dovuto gridare contro Franco tutto quello che non apprezza di lui, come la sua pungente ironia e il modo in cui cucina il riso. Infine, poi, sono stati i concorrenti a fare una domanda a Edoardo, e gli hanno chiesto chi reputa falsi. Franco ha fatto i nomi di Artur e Khady. Al termine delle confessioni, poi, Edoardo ha detto chi tra tutti sia stato il più sincero e, secondo il suo punto di vista, si è trattato di Matilde Brandi.