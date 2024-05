Juliana Moreira ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato dell’Isola dei Famosi e, naturalmente, si è concentrata soprattutto su suo marito Edoardo Stoppa. A tal proposito, la donna ha svelato di essere stata particolarmente in ansia per lui in questo periodo. Inoltre, ha anche fatto altre confessioni inerenti i naufraghi che hanno deciso di abbandonare il programma in anticipo e non solo.

Ecco perché Juliana Moreira è stata in ansia per Edoardo Stoppa all’Isola

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Casa Sdl, Juliana Moreira ha parlato dell’esperienza che sta vivendo Edoardo Stoppa all’Isola dei Famosi. La donna si è detta estremamente fiera del percorso di suo marito, in quanto si sta davvero donando al massimo in questa esperienza. In seguito, poi, ha svelato che in questo periodo è stata particolarmente in ansia per lui.

Un po’ di tempo fa, infatti, il naufrago subì un infortunio alla gamba. La faccenda, però, è sempre stata trattata con superficialità, cosa che ha preoccupato parecchio Juliana. Quest’ultima, infatti, ha ammesso di aver assistito ad una conversazione tra il marito e Greta Zuccarello in cui quest’ultimo lo invitava a farsi vedere. Lui aveva replicato dicendo di sentire molto dolore e aveva paura che si facesse infezione dato che si vedevano i muscoli.

Juliana conosce bene suo marito e sa che tende a minimizzare ogni cosa e a nascondere quando si fa male. Nel momento in cui lo ha sentito parlare in questo modo, dunque, è subito andata in ansia capendo sin da subito che la questione fosse seria. In effetti, a causa di quell’infortunio, Edoardo ebbe ben 10 punti di sutura sulla gamba.

Chi non sopporta Juliana tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi e confessioni sui ritirati

Al di là di questo spiacevole episodio, però, l’esperienza di Edoardo sta proseguendo a gonfie vele. Juliana si è detta molto felice anche del rapporto che si è venuto a creare con Samuel Peron. La donna, chiaramente, si augura che vinca suo marito, anche se è consapevole che sul web sia molto amato Artur Dainese, cosa che non si spiega affatto. Secondo il suo punto di vista, infatti, il concorrente è finto e costruito e non merita la vittoria. Altrettanto amato, però, è anche Aras Senol, pertanto, la vittoria di Edo potrebbe essere difficile.

Infine, la Moreira ha parlato anche di tutti gli abbandoni che si sono verificati all’Isola dei Famosi in questa edizione. Ebbene, la donna ha ammesso di comprendere chi ha scelto di andare via in quanto l’esperienza è davvero dura e complicata. A tal proposito, ha ammesso di aver parlato con Peppe Di Napoli, il quale le ha confessato di essere arrivato ad un punto estremo. L’uomo sentiva troppo la mancanza di casa, sull’isola stava soffrendo e, inoltre, aveva anche un problema alla schiena. Un po’ analoghe, dunque, saranno state le motivazioni addotte anche dalla maggior parte degli altri concorrenti ritirati.