Sono diversi mesi che i fan di Amici 23 pensano che tra Holden e Sarah Toscano ci sia del tenero. I due cantanti hanno sempre parlato di una bella amicizia nata all’interno della scuola eppure agli occhi attenti dei sostenitori della ship ci sarebbe dell’altro. Durante il percorso nel programma hanno notato degli sguardi particolari e il fatto che la vincitrice a volte indossava le felpe di Holden. Tra l’altro quest’ultima cosa continua ad accadere anche a talent terminato, alimentando la curiosità dei fan. Ora sarebbe arrivato un nuovo possibile indizio. Scopriamolo.

Sarah Toscano in Ossidiana di Holden?

Oggi, venerdì 24 maggio 2024, è uscito finalmente l’EP di Holden, dal titolo Joseph che, tra l’altro, è il suo vero nome. L’attesa era tanta visto e considerato anche il fatto che il cantautore e produttore ha lanciato il suo lavoro con una settimana in ritardo rispetto ai suoi colleghi della finale di Amici 23. Inutile dire che i sostenitori Holden si sono messi immediatamente all’ascolto. Proprio all’interno dell’EP hanno notato qualcosa di particolare. Nella canzone Ossidiana, verso la fine del brano, si sente una voce femminile che canta solo poche parole “fuori è buio come l’ossidiana” seguita da una risata. Moltissimi giurerebbero che quella voce appartiene a Sarah Toscano. La canzone la abbiamo ascoltata anche noi ed effettivamente potrebbe trattarsi proprio della vincitrice di Amici 23.

Al momento non è stato confermato né da Holden né da Sarah ma i fan della ship sono letteralmente impazziti sui social, tanto che stanno cercando anche delle correlazioni tra le parole del brano e il rapporto tra i due ex allievi della scuola della De Filippi. In molti hanno notato che il testo di Ossidiana, tra le altre cose, è simile a quello de L’ultima volta, una canzone dell’EP di Sarah. Insomma, tutti vogliono sapere se Sarah e Holden sono davvero solo amici oppure qualcosa di più. Intanto, in attesa dell’eventuale ufficialità per capire se effettivamente quella di Ossidiana è la Toscano, ci sembra di capire meglio il perché del fatto che tra i ringraziamenti dell’EP di Holden compaia proprio il nome di Sarah.

