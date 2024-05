All’Isola dei Famosi c’è stata una dura lite tra Artur Dainese e Khady Gueye. Tra i due non scorre buon sangue da tempo, sta di fatto che, ogni volta che ne hanno l’occasione, si punzecchiano. A scatenare una nuova discussione, in queste ore, è stata la preparazione del cibo pescato. La situazione è degenerata al punto che la modella ha detto delle parole molto forti contro il suo compagno d’avventura, che si è sentito mancato di rispetto. Ecco cosa è successo.

Lo scontro tra Artur e Khady all’Isola dei Famosi e i motivi

Le discussioni sono continue all’Isola dei Famosi. Questa volta, a rendersi protagonisti di uno screzio piuttosto importante sono stati Khady Gueye e Artur Dainese. Tra i due sembrava essere nata una certa affinità che, tuttavia, nell’ultimo periodo è andata ad affievolire. Matilde Brandi, in quanto leader del gruppo, stava organizzando il pranzo. Parlando con Artur, la donna ha ritenuto opportuno cucinare subito il pesce pescato, altrimenti sarebbe andato a male. Dainese si è offerto di pulirlo, cosa che però stavano facendo già alcune donne, tra cui Khady.

Quest’ultima, infatti, non ha perso occasione per attaccare il suo interlocutore accusandolo di mettersi sempre in mezzo anche in questioni che non lo riguardano. Artur ha invitato subito la compagna d’avventura a darsi una calmata, in quanto non avesse detto nulla di male. Durante un confessionale, poi, Khady ha ammesso che, ormai, non tollera più nulla di Dainese, pertanto, alla minima cosa che fa, scoppia contro di lui.

La situazione degenera, Dainese esige delle scuse dalla Gueye, che non arrivano

La discussione, poi, si è protratta per diverso tempo, fino a che non è degenerata. Khady, infatti, ha accusato Artur di stare sempre tra le “pa**e”. I suoi modi e le sue affermazioni hanno irritato profondamente il naufrago che, infatti, ha accusato la giovane di avergli mancato di rispetto. Secondo il suo punto di vista, la ragazza gli avrebbe dovuto chiedere scusa.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Gli altri concorrenti hanno provato a mediare la situazione, soprattutto Matilde Brandi, ma i risultati non sono arrivati. I due, infatti, hanno continuato a discutere in maniera molto animata, fino a che la Gueye, non solo non si è scusata, ma ha anche provato a zittire il compagno, cosa che ha irrigidito ulteriormente gli animi. Alla fine, poi, tra i due litiganti, il terzo gode. Il pesce è stato pulito da Alvina Verecondi Scortecci, la quale ha ammesso di essersi cimentata volentieri in questo incarico poiché quando lo svolge Artur, di solito finisce per mangiarsi mezzo pesce da solo mentre lo pulisce.