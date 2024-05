Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 20 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 20 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la tempesta minore che è scoppiata durante il fine settimana è finalmente passata, aprendo la strada a condizioni migliori. Posso assicurarti che mercoledì e giovedì verranno accompagnati da un’ondata di energia positiva. E inizia questa settimana un momento di grande forza, grazie all’arrivo dei pianeti benefattori come Giove e Venere, che penderanno dalla tua parte. Questo ti aiuterà ad alleviare un peso che hai sentito. È vero, il lunedì inizia con la Luna in opposizione, quindi qualsiasi cosa tu abbia fatto, o non abbia fatto, durante il fine settimana potrebbe pesare un po’. Tuttavia, la tua innata vitalità è indiscutibile e ci sarà un rinnovamento anche nel settore affettivo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, l’influenza di Mercurio nel tuo segno arriva con la necessità di ricercare consiglio da un professionista contabile. Forse è tempo di esaminare alcune finanze. Alcuni di voi potrebbero essere occupati con questioni domestiche, mentre altri potrebbero avere una propria azienda convogliando maggiore complessità. Per quanto concerne la Luna, tra oggi e domani potrebbe provocarti un pizzico di irritabilità. C’è probabilità che la cattiva gestione di una situazione o un progetto stagnante possa aver causato disappunto. Un pizzico di cambiamento o un nuovo stimolo razionalmente potrebbero migliorare la tua condizione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’orizzonte astrale promette bene per te nei prossimi giorni con un forte senso di compassione che permea il tuo segno. Il sole sta per entrare nel tuo settore dello zodiaco, precipitando una fase di rinascita e rigenerazione. Come ho illustrato in passato, le condizioni astrali sono ottimali. Questo è il momento di metterti in mostra, di salire sul palco e di esprimere la tua voce. Tuttavia, il successo dipenderà nettamente dal contenuto del tuo discorso. In altre parole, se hai un progetto importante, non esitare a promuoverlo e ad avanzare, ma fai attenzione a essere sicuro delle tue azioni. L’influenza benevola aumenterà il tuo desiderio di amare.

Oroscopo del Cancro

Cancro, questo giorno si preannuncia leggermente intricato, specialmente nel mattino. Tuttavia, raccomando di mantenere una prospettiva positiva. Potrebbero esserci stati dei lievi disturbi fisici dal sabato appena trascorso, ma la serata si configura migliore, rassicuranti. Martedì e mercoledì la luna è dalla tua parte. Probabilmente, è il momento adatto per lasciar da parte eventuali polemiche, diatribe e contestazioni che hanno contraddistinto il mese di aprile. Questo passaggio, infatti, sarà importante per affermare la tua posizione nei mesi a venire.

Oroscopo del Leone

Direi al Leone che innebbiarsi sul passato non conviene perché da oggi il sole si mostra più favorevole. E non è finita qui, anche Venere e Giove si posizioneranno in maniera favorevole entro fine settimana. Un auspicio positivo particolare lo dedico ai giovani, i quali in molti casi hanno visto i propri sogni e progetti restare fermi per troppo tempo, ma hanno resistito e ora possono godere del meritato riposo. Questo riposo vi concederà la carica necessaria per affrontare la seconda metà dell’anno con vigore e determinazione. Il risveglio dell’amore è un altro elemento da sottolineare. Non dimentichiamo che le prime settimane di maggio, così come l’inizio dell’anno, sono state cariche di peripezie e difficoltà. Ricordo un febbraio in particolar modo critico.

Oroscopo della Vergine

Virginiana, apprezzo questa atmosfera semi-armoniosa in quanto rilevo la tua forza interiore. Tuttavia, prestare cautela diventa indispensabile poiché qualcuno ha abusato della tua fiducia nell’ambito familiare. Inoltre, trovi sfide sul luogo di lavoro con alcuni che ti mettono sotto pressione. Perciò, tra la fine di questo mese e l’inizio di giugno, sembra che tu debba fare da scudo a certe difficoltà. Hai tutto il diritto di ricaricarti e rilassarti. Prima di tutto, sei consapevole della tua giustizia. Ciò nonostante, mettiti pronta per incontrare qualche figura un po’ pressante. Piccole tensioni che ti consiglio di non far riflettere negativamente nel tuo quotidiano.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, se esiste un individuo che suscita il tuo interesse, specialmente se sei appena uscito da una conclusione affettiva, ti istigo a guardare avanti. Questa volta, il cielo mi colpisce in modo particolare perché a partire da oggi, l’astro del giorno splende magnificamente. Verso la fine del mese, avrai Giove che ti sarà d’aiuto per affrontare qualsiasi complicazione o ostacolo. Tuttavia, se persisti nel coinvolgerti con persone che portano problemi, è ovvio che potrebbe manifestarsi alcune difficoltà. Ad ogni modo, un cambiamento sta attraversando l’atmosfera, sia sul fronte lavorativo che nei progetti e piani futuri. Desidero rassicurare quelli più preoccupati, che sono quasi tutti i nati Bilancia, dal momento che questo segno tende a lasciarsi andare a piccoli momenti di panico. Ma ecco perché le settimane a venire ribadiscono la tua capacità di agire. Potrebbero essere da risolvere solo alcuni nodi legali o contrattuali. L’amore, però, mostra segni di ripresa.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, questa settimana la Luna nel tuo segno darà una spinta notevole alle tue energie, soprattutto nei giorni di martedì e mercoledì. Questo sarà un ottimo momento per fare un bilancio delle tue recenti esperienze e verificare se ci sono aspetti della tua vita che devono essere migliorate. Giove si allontana dalla sua posizione avversa alla fine di maggio, quindi puoi aspettarti un periodo di forte alleggerimento. Se dovrai affrontare un esame o una prova di qualsiasi tipo, avrai delle opportunità favorevoli che renderanno il tuo sforzo fruttifero. Le tue probabilità di successo saranno davvero notevoli, e molti di voi consegneranno risultati eccellenti.

Oroscopo del Sagittario

Stiamo arrivando al termine del mese, Sagittario, un periodo che potrebbe far emergere alcune tensioni. Sai, c’è da considerare che molti segni dello zodiaco, incluso il Sagittario, non sono fan della routine e dell’essere costretti a ripetere le stesse azioni giorno dopo giorno. Ecco perché, chi si ritrova a vivere in una situazione eccessivamente restrittiva potrebbe provare un forte senso di ribellione. Potresti avvertire il senso di una certa inquietudine, come se la persona con cui stai non fosse completamente a proprio agio. Insomma, si naviga a vista, soprattutto nelle relazioni che in passato hanno subito dei terremoti.

Oroscopo del Capricorno

Il Capricorno sta attraversando un periodo ricco di impegni, tuttavia ricorda che questi possono essere altrettanto proficui. Potrebbe esserci stata una recente incomprensione causata da un gesto benintenzionato che altri non hanno apprezzato, ma non lasciare che questo ti fermi. Prosegui sulla tua strada, poiché alla fine potrebbe rivelarsi utile elaborare nuovi pensieri con uno spirito imprenditoriale e creativo, fondamentale nella tua vita. Come predico sempre, una vittoria è all’orizzonte, vale anche in termini affettivi, quindi chi è in cerca sappia dove indirizzare il cuore.

Oroscopo dell’Acquario

Inizierai la settimana in modo intrigante, Acquario. Però, ti aspettano qualche turbolenza martedì e mercoledì, dovrai probabilmente fare delle cose che non avevi in programma o non desideravi. Ricorda, non è obbligatorio rinunciare ad un’emozione o terminare una relazione. Può darsi, però, che le ultime tre settimane abbiano messo sotto pressione alcune relazioni. In questi momenti, è importante vivere con più libertà, pianificare un viaggio o fare qualcosa di diverso. Con una configurazione astrale così sfuggente, avranno la meglio tutti gli Acquario che sono liberi e che sono in grado, diciamo, di fare nuove conoscenze. E ricorda, il tuo fascino è indiscutibile e sarà ancora più potente alla fine del mese.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, avrai un orizzonte più sereno fino a mercoledì, la tua emotività si è innalzata recentemente. Assorbi tutte le situazioni con eccessiva intensità. Tuttavia, è il momento di prendere le distanze da individui che discordano dalle tue idee perché ti demoralizzano. Affermi di non farti influenzare dai giudizi altrui, ma in verità non è così. Se riscontri vuoti o bisogni da soddisfare nel campo affettivo, sappi che Giugno sarà un mese amichevole. Mantieni l’attenzione su una nuova metà, se in precedenza hai vissuto un distacco. È indubbio che a volte ti piaccia perdersi in un mare turbolento, sei decisamente una persona romantica. Ma poi c’è bisogno di tornare sulla terraferma e sopratutto essere molto realistici, sia nelle emozioni che nelle intenzioni. La fine del mese sarà propizia, come accennavo anche in precedenza.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.