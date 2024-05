In questi giorni, Francesco Benigno ha insultato profondamente Vladimir Luxuria andando ad attaccare su di una faccenda estremamente vile e delicata, ovvero, la sua sessualità. La conduttrice dell’Isola dei Famosi era rimasta in silenzio fino ad ora non replicando, almeno non in maniera così esplicita, ma adesso ha deciso di dedicare la giusta attenzione a questo tema, asfaltando l’attore con tono pacato e garbato.

La replica di Vladimir agli insulti di Benigno: toccato tasto troppo delicato

Mediante il suo account ufficiale di Instagram, Vladimir Luxuria ha deciso di registrare un video per rispondere ai violenti insulti provenuti in questi giorni da parte di Francesco Benigno. Quest’ultimo ha rimarcato la sessualità della presentatrice ed ha anche alluso al fatto che fosse scesa a compromessi piuttosto bassi per arrivare dove si trovi adesso. Ebbene, Vladimir ha voluto rispondere a queste gravi insinuazioni.

Luxuria ha ammesso che, essendo un personaggio pubblico, ed essendosi esposta in prima persona alla guida di un reality show, era perfettamente consapevole che avrebbe attirato anche delle critiche, che ha sempre accettato con rispetto ed educazione. Questo, però, non vale per gli insulti e le insinuazioni così pesanti. Francesco è andato a toccare il tasto più delicato e profondo di Vladimir, ovvero, la sua identità sessuale, cosa su cui ha dovuto lottare e combattere per anni e, probabilmente, combatte tutt’ora. Proprio per tale motivo, le accuse hanno ferito profondamente la presentatrice.

Perché Luxuria non ne parlerà all’Isola dei Famosi e non denuncerà Benigno

Ad ogni modo, Vladimir Luxuria ci ha tenuto a fare una riflessione importante, ovvero, a riconoscere che, effettivamente, chi offende in un modo così vile e meschino, non descrive la persona che sta attaccando, ma descrive se stesso. La conduttrice ha aggiunto anche che non permette a nessuno di rivolgere a lei questo genere di accuse, tanto meno a Francesco Benigno. In seguito, poi, ha ammesso che avrebbe potuto trattare la vicenda all’Isola dei Famosi, cavalcando l’onda e adoperando un mezzo potente come la tv. Tuttavia, ha preferito non dare tutta questa importanza e visibilità ad un personaggio come Benigno.

Inoltre, Luxuria ha voluto anche precisare che, per la natura e la gravità degli insulti pronunciati da Francesco, lei potrebbe tranquillamente denunciarlo e, molto probabilmente, vincerebbe la causa e riuscirebbe a spillare del denaro all’attore. Tuttavia, ha deciso di non farlo, in quanto conosce perfettamente la situazione economica in cui vessa Francesco e la sua famiglia. Proprio per tale ragione, non vuole infierire e non vuole che a causa degli errori di un uomo, debba rimetterci un bambino, ovvero suo figlio. Con queste parole, dunque, Vladimir ha chiosato la questione ed ha ammesso che, d’ora in avanti, Francesco potrà dire tutto quello che vorrà, lei farà calare il silenzio. Insomma, una replica davvero d’applausi che ha convinto tutti.