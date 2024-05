In questi giorni si sta molto parlando di alcuni insulti pesantissimi che Francesco Benigno ha scritto in un commento ad un utente contro Vladimir Luxuria. Il protagonista ha toccato temi molto delicati, quali quelli legati alla transessualità e non solo. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, contrariamente a quanto fatto fino a questo momento, ha deciso di replicare scatenando il caos. Ecco cosa è successo.

I gravi insulti di Francesco Benigno contro Vladimir Luxuria e la replica della Bruganelli

Partendo con ordine, Francesco Benigno ieri ha pubblicato un commento alquanto pungente contro Vladimir Luxuria. In tale intervento, l’ex naufrago dell‘Isola dei Famosi ci ha tenuto a puntualizzare la vera sessualità della presentatrice, ma non solo. Benigno ha anche lasciato intendere, senza essere neppure troppo velato, dicendo che Vladimir fosse scesa a dei compromessi per arrivare dove si trova adesso.

Le sue parole hanno indignato profondamente tutti, specie le persone interne al reality show. Sonia Bruganelli, ad esempio, che in una recente intervista sembrava anche aver spezzato una lancia in favore di Francesco, ha riportato il commento in questione aggiungendo come commento un lapidario “Il signor Francesco Benigno“. Successivamente, poi, è stata anche Vladimir ad intervenire.

La replica di Luxuria e le strategie dell’Isola dei Famosi per risollevare gli ascolti

La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha riproposto tra le sue Instagram Stories il commento in questione, corredato dal commento di una persona a lei cara che definiva davvero triste e irriconoscente il “personaggio” Benigno. Ad ogni modo, Francesco, invece che mostrarsi dimesso, almeno per queste parole molto forti e offensive adoperate, ha continuato a restare fermo sulle sue posizioni.

Secondo il punto di vista dell’attore, infatti, non ha detto nulla di sbagliato, anzi, è Vladimir che dovrebbe scusarsi per averlo definito matto durante una diretta dell’Isola dei Famosi. Inoltre, Francesco ha anche accusato Vladimir di voler marciare sul suo caso, rivangando il Benigno-gate, dato che è stato l’unico argomento che ha generato un leggero aumento negli ascolti. A suo avviso, gli autori e la conduttrice starebbero pensando di puntare su di lui per risollevare gli ascolti, ma sarà davvero così? Nella prossima puntata del programma si affronterà questa faccenda? Vedremo.

Nel frattempo, Mediaset sta pensando di venire in soccorso dell’Isola dei Famosi cercando di aumentare l’interazione con il pubblico. Proprio per tale ragione, si è deciso di inserire una nuova fascia pomeridiana su Canale 5, che andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16:40, facendo slittare La Promessa e anche Pomeriggio 5 di cinque minuti. Questa manovra porterà a qualche risultato?