L’ultima edizione di Pechino Express ha raccontato nuovamente un viaggio avventuroso, pieno di insidie e meraviglie, che ha avuto come protagoniste le coppie in gara. Condotto da Costantino della Gherardesca con la collaborazione di Fru, il reality show ha portato i telespettatori attraverso “La Rotta del Dragone”. Come tappa conclusiva, la finale ha avuto come sfondo gli incantevoli paesaggi dello Sri Lanka.

Nella puntata andata in onda il 9 maggio dunque, erano soltanto tre le coppie pronte a contendersi la vittoria: le Amiche, Italia Argentina e i Pasticcieri. Tantissime le emozioni che si sono susseguite, fino a scoprire chi è riuscito a tagliare finalmente il traguardo.

Pechino Express finale, le missioni dell’ultima puntata

Prende il via la finalissima di Pechino Express dal parco archeologico di Ranmasu Uyana, dove le tre coppie in gara si ritrovano per la partenza e per l’assegnazione del malus. I Pasticcieri, vincitori della precedente tappa, decidono di darlo alle Amiche. La prima missione si rivela piuttosto difficoltosa per tutti: i viaggiatori devono andare alla ricerca di diversi frutti. Tra Italia Argentina volano scintille a causa di un mango perso.

Le coppie devono infine dirigersi verso il tempio di Anuradhapura, ma portando insieme a loro 10 persone vestite di bianco. Anche questa prova è motivo di litigio, questa volta tra Pasticcieri e Amiche, che li accusano di avergliene rubati alcuni. In più, i concorrenti devono scambiare i loro vestiti con qualcuno che li abbia bianchi. Per primi arrivano i Pasticcieri, mentre ultime sono le Amiche.

Pechino Express finale, la prima eliminazione

In una corsa contro il tempo, le coppie ripartono dal tempio con una nuova difficile impresa: cercare di fare centro con una moneta. Penalizzate sono di nuovo le Amiche, perché Barbara non riesce a prendere l’obiettivo. Il percorso verso il Tappeto Rosso prosegue poi con una prova di carte in un villaggio e una missione con i serpenti, che si rivela anch’essa piuttosto complicata per alcuni.

Prime in classifica in quel momento erano le Amiche, ma basta poco per stravolgere tutto e far finire queste ultime in coda. La prima coppia ad essere eliminata è dunque proprio la loro, quella composta da Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo.

Pechino Express finale, le ultime prove e il Tappeto Rosso

Nell’ultima puntata di Pechino Express il Tappeto Rosso sembra quanto mai lontano e le due coppie rimaste in gara, quella dei Pasticcieri e quella di Italia Argentina, devono raccogliere tutte le loro forze per affrontare le ultime ardue prove. Le indicazioni di Costantino della Gherardesca spiegano che i viaggiatori partiranno dalla città di Sigiriya ed in particolare, dal Central College Cricket. Qui devono proprio giocare a cricket, ma il loro obiettivo è quello di individuare dov’è situata la Bandiera Rossa grazie all’aiuto di un visore.

Si alternano così numerose altre sfide all’ultimo sangue, che vedono i protagonisti mettere in campo tutte le loro forze ed abilità. La più faticosa è senza dubbio quella della scalinata del Palazzo Reale di Sigiriya, che porta alcuni dei viaggiatori come Estefania a sentirsi molto debilitati.

Pechino Express, quale coppia ha vinto

Dopo aver seguito missioni e sofferenze delle coppie in gara, è arrivato il momento di scoprire chi è riuscito a raggiungere per primo il traguardo finale. I viaggiatori si ritrovano per la loro ultimissima tappa a Pidurangala, dove ad attenderli c’è il verdetto più atteso di tutti. Faccia a faccia, Italia Argentina e Pasticcieri hanno appreso chi sono i vincitori di Pechino Express. Si tratta dei Pasticcieri, che si portano così a casa la gioia di aver partecipato e portato per primi a termine uno dei reality show più difficili della tv.