A movimentare la giornata all’Isola dei Famosi ci hanno pensato dei comunicati. Il primo ha riguardato una punizione piuttosto pesante a causa della violazione del regolamento da parte di alcuni protagonisti. Il secondo, invece, ha invitato i due gruppi a cimentarsi in una nuova missione, che li avrebbe portati a guadagnarsi alcune ricompense. Saranno riusciti nell’intento i concorrenti? Ecco cosa è successo.

Ecco in cosa consiste la nuova sfida per i naufraghi dell’Isola

Su Playa Dos entrambi i gruppi sono stati spiazzati dall’arrivo di un nuovo comunicato. Come di consueto, i due leader li hanno letti ed hanno informato tutti i presenti circa l’avvio di una nuova missione. Tutti i protagonisti, divisi sempre in due gruppi distinti e separati, si sono dovuti gettare in acqua per cercare di recuperare alcuni pacchetti lasciati in mare da una barca.

All’interno di tali pacchetti c’erano quattro ricompense, o quasi. I naufraghi, così, al suono della campanella, si sono subito tuffati per cercare di racimolare quante più cose possibili. Il primo a fare ritorno sull’isola è stato Aras Senol. Quest’ultimo si è subito cimentato nell’apertura del pacchetto, che aveva tutta l’aria di contenere delle scatolette di tonno. Con immenso dispiacere per tutti, però, Aras ha mostrato il contenuto della confezione, la quale conteneva un balsamo per capelli. I naufraghi, ovviamente, sono rimasti delusi in quanto, malgrado il balsamo fosse utile, tutti desiderassero del cibo.

Decisamente meglio, invece, è andata ad Artur Dainese, il quale è riuscito a conquistare per il suo gruppo una manciata di cipolle e pomodori. I suoi compagni d’avventura, così, hanno subito pensato di mettere su un bel risotto da mangiare alla sera. Gli ultimi due pacchetti recuperati da entrambi i gruppi, infine, contenevano delle foglie secche, cosa che, ovviamente, ha deluso i partecipanti.

Nuove tensioni e chiarimenti all’Isola dei Famosi

Ad ogni modo, nel corso della giornata si sono verificate anche altre cose. Greta Zuccarello e Valentina Vezzali hanno provato a dare luogo ad un chiarimento, dopo le recenti discussioni avute. Entrambe devono comunque coesistere all’interno dello stesso gruppo, quindi, sarebbe opportuno che tra di loro ci fosse maggiore collaborazione. Saranno riuscite, dunque, a ristabilire un clima sereno?

Rosanna Lodi, invece, è apparsa piuttosto nervosa a causa di alcuni comportamenti di Greta Zuccarello, che non ha apprezzato, pertanto, non avendo grossi peli sulla lingua, non ha potuto fare a meno di esternare il suo malcontento. Considerando le varie tensioni sorte tra alcuni concorrenti, Samuel Peron ha deciso di indire una riunione. Avrà portato a dei risultati positivi?